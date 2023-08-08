新北三貂嶺生態友善隧道吸人潮 8月底平假日改採預約進場探秘境
位於新北瑞芳、雙溪交界的「三貂嶺生態友善隧道」，自開放以來吸引大量人潮，為維護生態環境，減少因開放觀光造成遊客對環境的過度干擾和影響生物棲息，新北市政府觀光旅遊局將從現行的隧道內的120位人流管制規定，滾動調整改為自8月29日起，採平假日均需預約進場，每梯次160人，解決人潮長時間排隊等待入園的問題，並提供來訪遊客優質旅遊的秘境體驗。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，透過預約分流，避免來訪遊客排隊久候，並可確保隧道內生態環境維護，兼顧並實現永續經營，滿足民眾尋幽訪勝的需求與地方發展的多贏局面；市府目前已增派人力於隧道內蝙蝠棲息區的兩端加強自行車牽行及保持安靜等事項宣導，後續也會持續監測隧道生態環境進行滾動式調整，提供更全面性的入場規劃。
「三貂嶺生態友善隧道」原為台鐵宜蘭線廢棄鐵道，市府為串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，開通「三貂嶺生態友善隧道」發展低碳輕旅行，隧道內擁有鐘乳石景觀、過往蒸汽火車穿過隧道時留下的煤灰痕跡及台灣葉鼻蝠成群棲息，吸引大批遊客人潮來訪。
新北市政府觀光旅遊局補充說明，自8月29日起採行平假日全面預約制（每週一休園），參訪民眾需先於「三貂嶺生態友善隧道」官網進行網路預約，每日8梯次，每梯次開放160人，每日總預約參觀人次上限1,280人，遊客依預約時段參訪隧道。更多資訊可到三貂嶺生態友善隧道官方網頁、新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲團了解。