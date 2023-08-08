謝典林表態不支持獨立參選促「郭柯合」 郭台銘：盼團結主流民意
昨晚才自美國返台的鴻海創辦人郭台銘，今（8） 日下午攜妻子曾馨瑩舉行新書發表會。針對彰化縣議長謝典林稱不支持郭獨立參選，並期望郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲兩人「合作」。對此，入場前郭台銘受訪表示，主流民意大聯盟的團結是他支持、努力目標，換掉現在執政黨也是現在主流民意所希望的。
記者翁子竣／台北報導
郭台銘不斷醞釀獨立參選聲勢，日前才公開退出國民黨的挺郭派議長謝典林，今接受廣播節目專訪時卻直言，若郭台銘決定獨立參選，是保送民進黨總統參選人賴清德當選，他不會給予郭幫助。此外，謝典林也指出，郭若能與侯友宜、柯文哲共推人選是最好局面。但目前國民黨沒彈性，只願意擔任總統，所以他希望推動郭、柯兩人「合作。」
郭台銘今下午偕同曾馨瑩，一同前往台北誠品信義店出席新書發表會。針對謝典林說法，入場前郭台銘受訪說，主流民意大聯盟團結是他最支持、最努力的目標，盼團結所有主流民意，能夠讓換掉執政不力的執政黨，也是主流民意所希望。
郭台銘強調，他盼望能團結所有主流民意一起向前行，讓台灣有一個新希望，台灣人民希望改變、改變帶給台灣希望。至於柯文哲宣布不前往金門參加823砲戰紀念日，還強調會參選總統到底。郭台銘則低調說，「今天還是以新書發表會為主好不好。」
對於外傳明天要見前日本首相麻生太郎，郭台銘則說，任何客人在還沒見面前，都不好說什麼，等見到面以後再說。