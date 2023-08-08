「空姐應援團」挨批物化女性！柯文哲競辦喊冤：舞團市黨部找的

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張志豪昨日解釋表示，自己並非策劃者，也非他的原意，他覺得實在沒有理由要道歉，且自己跟空服員在天空上打拚過，對空服員只有尊重、尊敬，心中不可能有一絲一毫的物化。
針對民進黨與網軍猛攻「空姐應援團」物化女性議題，民眾黨發言人楊寶楨在臉書上表示，「民進黨真的很急，在專業舞者的服裝上大做文章，支持者直播的畫面中，其中有一段拍到旁邊，同時跳舞的可愛小女孩，民進黨卻只看得到舞者的腿，然後批評『物化女性』，之前716集會，民進黨只透過照片，就說『怎麼都男的，沒有女生』，然後硬扯柯P沒女粉，我得出了一個結論，『心裡想什麼，看的就是什麼』，民進黨根本滿眼都是女色。實在太噁心了！」
柯文哲競辦發言人陳智菡表示，後援會主辦單位邀請專業舞團表演，他們到現場後才看到表演橋段，由於表演當中有飛機相關橋段，舞團建議服裝與舞蹈，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化之意。
陳智菡進一步表示，因為選舉，柯文哲如今動輒得咎、用各種穿鑿附會，意圖強化外界對他的刻板印象，試問，若舞台上選擇穿日本和服、韓服，是否也會被指控對日本、韓國人士不尊敬？主辦單位尊重舞團專業，尊重女性舞者自主意識，不因為政治而限制或扭曲，也鼓勵女性拋棄社會加諸的各種束縛，任何組織、個人都沒有權力要求別人為身體自主而道歉。
柯文哲競辦今日表示，當天舞者在台上表演時，柯文哲根本還未進場，事先根本不知道表演橋段，「空姐應援團」不是市議員張志豪找的，也不是競辦找的，表演內容而是台北市黨部籌備，主辦單位絕對尊重舞團專業，尊重女性舞者自主意識。
對此，民眾黨台北市黨部主委林國成表示，專業舞群表演，她們要穿什麼無法干涉，尊重專業，況且過去民進黨執政的桃園跟高雄市也有穿相同服裝的表演團體，為何到了民眾黨表演就變物化。林國成也指出，舞團表演與張志豪無關，且舞團表演時柯文哲還未進場，希望大家不要用有色眼光來看待專業表演。