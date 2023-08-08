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「空姐應援團」挨批物化女性！柯文哲競辦喊冤：舞團市黨部找的

▲民眾黨「北區姊妹台灣選哲之友會」活動找來「空姐應援團」熱舞，引發爭議。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民眾黨「北區姊妹台灣選哲之友會」活動找來「空姐應援團」熱舞，引發爭議。（圖／記者呂炯昌攝）

記者呂炯昌／台北報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲自7月16日凱道遊行後，遭綠營猛打「仇女」標籤。柯文哲上週六（5日）辦理「北區姊妹台灣選哲之友會」活動，不過活動中卻有「空姐應援團」，舞者身穿緊身窄裙、短版上衣露出腰部，上台熱舞表演，反而挨批「物化女性」。對此，柯文哲競選辦公室今（8）日表示，活動主辦單位是北市黨部，舞者並非競辦找的，對於被冠上物化女性標籤極為冤枉。

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「北區姊妹台灣選哲之友會」活動，找來一群舞者組成「空姐應援團」扮成空姐熱舞，挨批是在「性化」、「物化」女空服員。對此，桃園市空服員職業工會譴責，「空姐應援團」再次加深社會對女空服員的刻板印象，根本是對女性空服員的集體性騷擾，此種物化和性化女空服員的惡劣行徑，應予以強烈譴責，柯文哲和張志豪應該公開道歉。

張志豪昨日解釋表示，自己並非策劃者，也非他的原意，他覺得實在沒有理由要道歉，且自己跟空服員在天空上打拚過，對空服員只有尊重、尊敬，心中不可能有一絲一毫的物化。

針對民進黨與網軍猛攻「空姐應援團」物化女性議題，民眾黨發言人楊寶楨在臉書上表示，「民進黨真的很急，在專業舞者的服裝上大做文章，支持者直播的畫面中，其中有一段拍到旁邊，同時跳舞的可愛小女孩，民進黨卻只看得到舞者的腿，然後批評『物化女性』，之前716集會，民進黨只透過照片，就說『怎麼都男的，沒有女生』，然後硬扯柯P沒女粉，我得出了一個結論，『心裡想什麼，看的就是什麼』，民進黨根本滿眼都是女色。實在太噁心了！」

柯文哲競辦發言人陳智菡表示，後援會主辦單位邀請專業舞團表演，他們到現場後才看到表演橋段，由於表演當中有飛機相關橋段，舞團建議服裝與舞蹈，絕無對任何職業不尊敬，甚至物化之意。

陳智菡進一步表示，因為選舉，柯文哲如今動輒得咎、用各種穿鑿附會，意圖強化外界對他的刻板印象，試問，若舞台上選擇穿日本和服、韓服，是否也會被指控對日本、韓國人士不尊敬？主辦單位尊重舞團專業，尊重女性舞者自主意識，不因為政治而限制或扭曲，也鼓勵女性拋棄社會加諸的各種束縛，任何組織、個人都沒有權力要求別人為身體自主而道歉。

柯文哲競辦今日表示，當天舞者在台上表演時，柯文哲根本還未進場，事先根本不知道表演橋段，「空姐應援團」不是市議員張志豪找的，也不是競辦找的，表演內容而是台北市黨部籌備，主辦單位絕對尊重舞團專業，尊重女性舞者自主意識。

對此，民眾黨台北市黨部主委林國成表示，專業舞群表演，她們要穿什麼無法干涉，尊重專業，況且過去民進黨執政的桃園跟高雄市也有穿相同服裝的表演團體，為何到了民眾黨表演就變物化。林國成也指出，舞團表演與張志豪無關，且舞團表演時柯文哲還未進場，希望大家不要用有色眼光來看待專業表演。

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