未來少女／八國聯軍組HUR升級版！斐立普提「魚苗理論」放眼國際

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從《菱格世代DD52》進化到《未來少女》，最大的變化是加入眾多海外練習生，打開不同視野，斐立普認為要做偶像團體，所謂的「載體」很重要，做國際偶像團體沒有想得簡單、容易，要由內而外讓它自然發生，「我們團體真的是八國聯軍，來自英國、美國、蒙古、印尼、台灣很多不同地區，從團員互動就能發現國際觀落差很大，藉由不同國籍成員跟公司互相影響，做一個適合大中華地區又符合國際觀的女團，而不是只有韓團影子的團體，沒有人喜歡這樣的東西」。
斐立普提出魚苗理論，主張藝人都有成長曲線，未來訓練生年齡會下降，就像魚苗一樣，不適合自己製作的成員，可能送到日本、韓國讓別人去投資，就像AOA也能把練習生送去其他國家比賽，所有訓練生未來不只屬於一家公司，每家經紀公司都可以互相交流，碰撞出不同火花，要有國際市場觀，光把眼光放在台灣是不行的，當市場做大了，整個產業就活絡了。他形容組織偶像團體很像組一個球隊，會抱著想去打國際賽事的心情，從小地方一步步打到世界盃，這不是只花幾百萬就能做到的事，未來能賺到的影響力、故事性，換來的價值是無價的，「大家都願意投資球隊，為何不願意投資女團？」
「我們在建立一個新品牌，藉由團隊累積AOA這個品牌，有源源不斷的魚苗願意簽進來，可以簽約7〜12年合約。」
娛樂事業是經營人的事業，投資時間長、風險高，很難快速回收，斐立普有心理準備要打長期戰爭，「我們才花2年，從0走到1而已，我們做的不只是一個女子團體，它是一個娛樂企業的1.0，我們也是在建立一個新品牌，藉由團隊累積AOA這個品牌，有源源不斷的魚苗願意簽進來，可以簽約7〜12年合約，韓國、日本都是簽長約，這就是產業認知的落差，我們希望能做到這樣」。
做偶像團體就像集團企業，要運營不同目標、層級的團體，而不是孤注一擲。斐立普形容娛樂產業要多元化，就像投資基金一樣，不能只把錢投在一個標的物上，失敗就算了，要有中長遠的布局，他預告下一個目標是成立藝能學院，就像開發魚苗一樣，要做品牌、有號召力，要拿出成果說服別人，讓大家看得到自己在做什麼，「當我們能掌握所有魚苗時，能得魚苗者得天下，這就是我們下一步的焦點」。
「很多人用舊思維做女團，我們有HUR這個規模商品，有個參考目標，而不是辦夏令營而已，未來不只是培訓選手，也要培訓幕後人員，把他們當作職人看待。」
當多數人都認為偶像團體音樂最重要，斐立普卻有不同看法，因為身為音樂製作人，打造抓耳的作品對他來說並不難，困難的是這過程的培訓、定位、執行，他笑說光是彩妝就能考倒一堆人，不是畫得好看就好，還要符合設定，「我們6個人還要和諧，它是非常難的，妝髮服比做音樂還難，我本身做音樂，掌控性比其他人強，一說到妝髮、舞蹈就很難，不是光花很多錢就好，我們繳了很多學費」。
打造一個進軍國際的夢想，既瘋狂又迷人，要付出的心血跟時間非常大，斐立普在投資HUR的過程得到許多經驗，面對其他經紀公司急起直追，他自信滿滿地說：「我非常清楚做一個女子團體欠缺的是什麼，很多人用舊思維做女團，我們已經有HUR這個規模商品，有個參考目標，而不是辦夏令營而已，不只是培訓選手，也要培訓幕後人員，把他們當作職人看待，而不是用傳統的拜師學徒制，應該提供一個平台讓這些音樂人投入，這個很重要」。
「音樂娛樂產業是一個畫夢的產業，當這個東西沒有夢想，這件事不成立，所有基礎都在這之上，所有節目都是夢想的結晶體，這件事就是這麼迷人。」
偶像工業是非常精密的產業，培訓練習生還要培訓幕後的製作團隊，目前斐立普親自參與HUR的每個環節，從音樂製作、妝髮服討論，甚至接洽廣告代理業務，慢慢捏出一個公司的形狀，建立起公司專屬的DNA，未來成立藝能學院再交由專屬團隊接手。斐立普說，每個創業家都很瘋狂，覺得自己還好，但音樂娛樂產業就是一個畫夢的產業，「當這個東西沒有夢想，這件事就不成立，所有基礎都建立在這個之上，所有節目都是夢想的結晶體，這件事就是這麼迷人，所謂的台上十分鐘，台下十年功，沒有人說創業很容易的」，而伸手摘星或許並不容易，但心懷夢想的人眼神永遠散發光芒，就像此刻在描述對HUR願景的斐立普一樣。
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