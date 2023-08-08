卡努颱風沒來「中南部暴雨成災」？鄭明典揭3原因：和莫拉克很像
卡努颱風在上週從台灣北部掠過後，朝日韓方向移動，生成至今已存活11天之久，雖然卡努颱風沒有登陸台灣，但遠離後卻間接導致中南部降雨不斷，南投縣仁愛鄉更是出現單日累積雨量破700毫米的紀錄，中央氣象局前局長鄭明典也點出大致有「3個原因」，並直言「這個機制和莫拉克風災的事後分析幾乎相同」。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典指出，卡努颱風會對中南部造成連續向的降雨，主要是「外圍環流與西南氣流輻合」、「颱風本身移動緩慢」、「輻合帶被地形鎖住」等3個主要原因；氣象局也提及，從8月1日至8月7日，總雨量前3名分別是「屏東西大武山」的1187毫米、「南投仁愛鄉」1058.5和881毫米，山區釀成嚴重災情。
氣象專家賈新興也解釋，目前西北太平洋除了有颱風、副熱帶高壓等天氣系統外，也正處於一個「大低壓帶」，低壓帶的南側本身就是吹偏西風或南風，而卡努颱風「逆時針旋轉」的特性，搭配它在台灣北邊的位置，氣流被帶到南海附近時，就會讓「西南風」的勢力增強，若較強的西南風直吹台灣中南部，暖溼的氣流受到中央山脈阻擋後，抬升到適當高度 ，水氣就會凝結，變成雨水落下。
鄭明典直言，分析完卡努颱風的降雨機制，和當年釀成「88風災」的莫拉克颱風幾乎相同！當年莫拉克是從花蓮市附近登陸，幾天後在桃園附近出海，往北偏移的路線引起西南氣流，因此中南部、東部多處地區降下刷新歷史紀錄的雨量，引發嚴重水患，土石流還吞噬小林村，共計有673人死亡，26人失蹤，農損逾195億元。