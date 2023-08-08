施柏宇遭控「擅加吻戲」！奪女團成員螢幕初吻 忍9天曬劇本打臉
以《想見你》爆紅的26歲男星施柏宇，近日上陸綜戀愛系演技實境秀《一拍即合的我們》，與23歲前女團「硬糖少女303」成員張藝凡搭檔演出偶像劇片段，不料施柏宇在張藝凡不知情的情況下加了吻戲，奪走張藝凡螢幕初吻，因有自肥之嫌，慘遭大陸網友炎上，施柏宇經紀公司昨（7）日公開劇本，證實吻戲是劇本上原有的橋段。
記者羅凌筠/綜合報導
施柏宇、張藝凡在《一拍即合的我們》重現譚松韻愛情劇《最好的我們》甜蜜片段，彩排時都是親吻臉頰，正式拍攝時，施柏宇卻2度親上張藝凡嘴唇，張藝凡明顯受到驚嚇，身軀僵硬的往後退縮，拍完之後導演也愣住：「你們是看我沒喊停，所以又試了一次嗎？」施柏宇笑回：「沒有想到吧。」意外的張藝凡當場害羞摀臉，直言：「你這麼突然，我沒有想到。」
張藝凡的粉絲砲轟施柏宇多親1次，不滿自己偶像被奪走螢幕初吻，對此，施柏宇透過經紀公司公開劇本，的確寫著：「兩人湊得很近，令男生很是心動，他衝動的在女生的唇上輕啄了一記，女生一時愣住。」證明自己是按照劇本演出，聲明中也強調：「施柏宇先生尊重劇本、尊重合作夥伴的敬業態度與表現，基於互聯網上個別帳號杜撰的不實內容、製造虛假矛盾，希望觀眾不受輿論干擾，理性面對作品情節內容。」