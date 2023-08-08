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台積電派500人支援美國廠　美工會怕被「搶工作」跳出來檔簽證

▲台積電為使美國廠進展順利，擬幫助500名在台灣有興建類似廠房經驗豐富的勞工前往支援，但卻被當地工會檔簽證。（圖／NOWnews資料照片）
▲台積電為使美國廠進展順利，擬幫助500名在台灣有興建類似廠房經驗豐富的勞工前往支援，但卻被當地工會檔簽證。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台積電之前法說會上表示，美國廠因專業技術人員不足，台積電將派員協助，但當地工會領袖卻抨擊，台積電把問題推給美國工人，還說台積電最終就是想引進海外低薪員工。為此，台積電反駁這項說法，並澄清持續招聘當地員工。但今（8）日又傳出美工會設法要擋下從台灣過去的500位勞工的簽證，認為是要搶當地員工的工作。

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台積電之前指出，美國亞利桑那州廠量產時間延宕，主要是熟練安裝設備的人員數量不足，會從台灣調派以培養當地技術員工，但相關4奈米製程技術量產將從原先的2024年推遲到2025年。

隨後，有亞利桑那建築貿易協會會長Aaron Butler投書《鳳凰城商業報》(Phoenix Business Journal)，指亞利桑那州的工人先前已有為英特爾晶片廠裝機的數十年經驗，批評台積電將延後量產的問題歸咎於美國工人。

該工會領袖表示，當地承包商和工人可能面臨被解僱的命運，因為台積電可能把相關建設延誤歸咎於美國工人，屆時就可以此為藉口引進更低薪的海外工人。

當時台積電就反駁表示，亞利桑那州廠目前正在最尖端且精巧的製造設施中處理最先進和精密設備的關鍵階段，需要有熟練經驗的專業人員來執行特定工程，會暫時從台灣調派專業人員至當地支援相關工作。

台積電強調，從台灣調派至亞利桑那州的人數相當有限，且只會短期停留支援特定任務，不影響目前當地 1.2萬名現場員工配置，也不影響台積電在美招聘工作，表示沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，且持續優先考慮聘用當地人員。

然而，美國科技媒體9to5Mac報導，台積電為使美國廠進展順利，擬幫助500名在台灣興建類似廠房經驗豐富的勞工前往支援，但卻被工會認為是在搶當地人的工作機會，因此開始請願，要求聯邦參議員和眾議員擋下這些台灣人的簽證。

而台積電重申日前的聲明，表示支援的人只會短期停留支援特定任務，沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，且持續優先考慮聘用當地人員。

據了解，此次擬赴台積電美國亞利桑那州廠的500名勞工，其實是台積電相關供應鏈的專業技術人員，並不全是台積電的員工，目的只是為了加速趕工讓進程順利。

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