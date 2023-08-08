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深感救災同仁辛勞！林佳龍：感謝為國家與家庭付出的每位父親

林佳龍表示，要向每一位為國家、為家庭付出的父親致上最深的感謝。（圖／NOWnews資料照）
林佳龍表示，要向每一位為國家、為家庭付出的父親致上最深的感謝。（圖／NOWnews資料照）

記者陳佩君／台北報導

今（8）天是父親節，總統府秘書長林佳龍在臉書表示，卡努颱風讓南投和高雄山區受到嚴重考驗，可能同樣身為父親的第一線救災同仁，在此節日仍為了居民安危奮勇前行，他要向每一位為國家、為家庭付出的父親致上最深的感謝。

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林佳龍在臉書表示，卡努颱風這兩天帶來的強降雨讓南投和高雄山區受到嚴重考驗，面對土石流災情和道路搶通的困難，身處救災第一線的同仁和來自民間的支持力量，可能同樣身為父親的他們，在這個節日，仍日以繼夜地為了居民的安危奮勇前行，看到疲憊不堪的救災人員，趁著搜救空檔借用學校田徑隊的跳高墊稍作休息，也讓大家深感第一線同仁的辛勞。

林佳龍提到，總統蔡英文昨天也親自前往災區，並指示相關單位全力參與台14線、台14甲線的搶通工作，讓縣府和鄉公所能盡快進入部落進行緊急修復，同時也要確保居民的基本生活需求，包括供水、供電、物資等，都能獲得妥善的照顧。

林佳龍說，災後的補償和重建計畫也將盡速推動，確保受災地區能夠早日恢復正常，無論是救災，還是災後的重建，中央政府將與地方緊密合作，共同努力，全力保障國人的安全。

林佳龍表示，要向每一位為國家、為家庭付出的父親致上最深的感謝，家人的支持永遠都是他們最堅強、溫暖的後盾，「大家別忘了向爸爸和家中長輩說聲，父親節快樂！」

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