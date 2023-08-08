台灣需要什麼？苗豐強提「8項行動策略」　喊話政府

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工總以產業界的視角，提出「台灣6需」戰略目標，首先，需要前瞻務實的經濟戰略，引導產業與社會永續發展；第二，需要長遠切實的教育規劃，培養滿足人才需求；第三，需要友善合時營商法規，提供創新發展空間；第四、需要和平暢通的國際環境；第五、需要先進韌性的基礎建設，為產業提供優良的投資環境；第六、需要高效廉能的民主政府，推動國家發展建設。
理事長苗豐強指出，為達到上述6項條件，工總提出「8項行動策略」，首先， 「打造台灣成為區域運籌中心」，除了要優化產業控股公司法制，吸引台商及外資在台成立集團營運總部或區域中心外，政府還需協助產業因應新興科技智慧財產權管理，以及因應難以加入區域經濟協定的劣勢。
第二，建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟；第三、恢復兩岸務實交流對話，凝聚大陸政策共識；第四，強化基礎建設，厚植台灣連結力及韌性，其中包括強固水網，發展水資源產業，以及打通路網，完善產業園區機能，並強化電網，確保供電穩定，還需佈建能網，厚植能源轉型基礎。
第五，協助產業進行數位轉型及淨零轉型，強化產業競爭力；第六，重新檢討國家能源配比政策，苗豐強強調，「產業界對是否如期達成供電穩定、能源配比與低碳能源目標，一直深感憂」，並表示，我國調整能源結構的進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。
第七，優化移民政策，延續我國社會活力，建議政府應「持續檢討移民政策，建立多元文化社會，擴大勞動供給來源」。第八，善用人工智慧推動產業升級，降低社會衝擊。
有媒體質疑工總近年建言內容大多重複，似乎如同「狗吠火車」，沒有得到政府回應和改善，對此，苗豐強說，工總不怕重複提出問題，會持續反映產業聲音，和政府部門溝通協調不間斷。他補充提到，每年國發會皆會針對工總白皮書給予詳細回應，去年會員滿意度達6成。