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台灣需要什麼？苗豐強提「8項行動策略」　喊話政府

▲工總今（8）日提出打造台灣成為區域運籌中心、建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟等「8項行動策略」，喊話政府。（圖／NOWnews資料照片）
▲工總今（8）日提出打造台灣成為區域運籌中心、建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟等「8項行動策略」，喊話政府。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

全國工業總會今（8）日發表「2023工總白皮書」，理事長苗豐強提出打造台灣成為區域運籌中心、建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟等「8項行動策略」喊話政府。

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工總今日發表「2023工總白皮書」，理事長苗豐強提到，台灣正面臨超高齡社會、地緣政治風險籠罩、全球供應鏈持續移轉、加入區域經濟整合不易、五缺（缺才、缺工、缺水、缺地、缺電）問題嚴峻、氣候風險威脅日深、基礎建設落後、教育失衡與學用落差空洞化、以及人工智慧技術發展等「9大挑戰」。

工總以產業界的視角，提出「台灣6需」戰略目標，首先，需要前瞻務實的經濟戰略，引導產業與社會永續發展；第二，需要長遠切實的教育規劃，培養滿足人才需求；第三，需要友善合時營商法規，提供創新發展空間；第四、需要和平暢通的國際環境；第五、需要先進韌性的基礎建設，為產業提供優良的投資環境；第六、需要高效廉能的民主政府，推動國家發展建設。

理事長苗豐強指出，為達到上述6項條件，工總提出「8項行動策略」，首先， 「打造台灣成為區域運籌中心」，除了要優化產業控股公司法制，吸引台商及外資在台成立集團營運總部或區域中心外，政府還需協助產業因應新興科技智慧財產權管理，以及因應難以加入區域經濟協定的劣勢。

第二，建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟；第三、恢復兩岸務實交流對話，凝聚大陸政策共識；第四，強化基礎建設，厚植台灣連結力及韌性，其中包括強固水網，發展水資源產業，以及打通路網，完善產業園區機能，並強化電網，確保供電穩定，還需佈建能網，厚植能源轉型基礎。

第五，協助產業進行數位轉型及淨零轉型，強化產業競爭力；第六，重新檢討國家能源配比政策，苗豐強強調，「產業界對是否如期達成供電穩定、能源配比與低碳能源目標，一直深感憂」，並表示，我國調整能源結構的進度遠遠落後，連帶影響產業運作與國家安全。 

第七，優化移民政策，延續我國社會活力，建議政府應「持續檢討移民政策，建立多元文化社會，擴大勞動供給來源」。第八，善用人工智慧推動產業升級，降低社會衝擊。

有媒體質疑工總近年建言內容大多重複，似乎如同「狗吠火車」，沒有得到政府回應和改善，對此，苗豐強說，工總不怕重複提出問題，會持續反映產業聲音，和政府部門溝通協調不間斷。他補充提到，每年國發會皆會針對工總白皮書給予詳細回應，去年會員滿意度達6成。

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