王傳一5天辭退月嫂 公開「不得已理由」：老婆產後憂鬱
王傳一今年7月升格為二寶爸，今（8）日以愛心大使的身分出席公益活動，為顱顏孩子發聲，談及到他自身的育兒經歷，他坦言：「真的像在當兵。」二寶剛出生時原本有請月嫂到家協助，但後來發現月嫂有時會堅持自己的作法，像是用100度熱水泡牛奶等等，讓他們不能接受，最後也因為溝通不良，所以只好在第5天就請對方走人，太太也因為這樣有些許的產後憂鬱症。
記者羅凌筠、實習記者郭亘芸/台北報導
對於顧小孩這方面，王傳一給自己打60分，並慶幸自己現在沒有接中國大陸的戲劇，回到家後可以幫忙太太帶小孩，否則太太就要自己一打二，在帶小孩的過程中，體會到為母則強，以及發現帶小孩真的不容易，他甚至乾脆不睡覺，自告奮勇負責夜間照顧，更形容晚上就跟「站夜哨」一樣；在家就擔任「傳令兵」幫忙分擔太太的壓力。
王傳一也說，大女兒對於妹妹的出生，有時也會鬧脾氣引起關注，但他強調，自己不是一個會偏心的人，「身教很重要，不能夠去偏袒。」如果家人有偏心的話，也會出面制止。
另外，被問到父親節這天女兒是否有表示？王傳一說，女兒學校每年都會畫爸爸的畫像做成卡片，更笑說：「頭很大、腳很長，老師一看就知道是誰的爸爸。」他也表示，第一胎剛好在中國大陸演戲，現在也剛好可以趁這個時候好好陪伴大女兒，他也透露，9月夫妻倆要帶大女兒一起去東京旅遊，圓3個人想去迪士尼的夢。