Google Pixel手機7.5折起！最高下殺6748元 Apple返校優惠送耳機
蘋果返校日的學生優惠，目前持續優惠中，買指定款筆電、平板加送耳機；台灣 Google Store則有週年慶活動，今（8）日突如其來的展開25週年慶的優惠，從即日起開始到8月22 日包含Pixel 7 Pro、Pixel 7、Pixel Watch 和 Pixel Buds 都有折扣，像是Pixel 7 Pro原價2萬6990元，直接折扣6748元，折扣後只要2萬出頭，Pixel Watch一口氣降2725元，可以用更便宜的價格購入，購買手機還可能獲得限量托特包。
記者周淑萍/綜合報導
Google Store 週年慶優惠將從即日起開始到8月22 日，折扣從7.5 折起，手機部分，Pixel 7 Pro，像是Pixel 7 Pro原價2萬6990元，直接折扣6748元，折扣後只要2萬出頭。Pixel 7從原價1萬8990元，特價1萬4242元，省下4748元；而Pixel 6a 原價要1萬1490 元，直將降到9000元以下就能買到。
Pixel Buds Pro 從原本到5990元調降至 4492 元，更好入手；而 Pixel Buds A-Series 則自 3290 元降為 2467 元；傳聞將隨著 Pixel 8 系列一起改版的智慧錶 Pixel Watch 原價1萬900元，特價為8175 元，而 4G LTE 版本則調降為 9675 元。另外第二代 Nest Hub特價 2385 元，Chromecast只要 899 元，相當划算，也能趁父親節了表心意。