去年吸金逾40億！銀行父親節再推美元定存4.88%　88天期最高賺8萬

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今日父親節一銀再祭出88天期4.88%數位帳戶美元優利定存專案，除回應老客戶的期望望，也希望吸引新朋友申辦數位帳戶，民眾只要於銀行營業時間內至活動網頁，點選網頁下方優惠入口連結後，系統將引導登入網路銀行或行動銀行，透過數位帳戶以新台幣轉存美元定存，交易完成即可享有匯率3.5分減碼，還有88天期4.88％定存優惠利率。
不過，一銀表示，每人每日可承作888至12888美元，活動期間內共有18個銀行營業日，每人累計最高可享有23萬美元的優惠額度，根據銀行估算，若以優惠額度23萬美元來計算，除了可節省新台幣8000多元的換匯費用之外，到期還能領取利息約2743美元，換算新台幣則逾8.6萬元。
不只一銀祭美元高利定存，國泰世華銀行也限時推出美元優利定存活動，只要在9月30日於CUBE App完成指定任務，從10月16日至11月30日即可享美金定存優惠資格，優利最高可達6%，名額限量20000名，額滿即止。
王道銀行也至10月31日晚間8點止，推出固定年利率5%的美元新資金3個月定存優惠專案，每筆起存金額300美元，限新資金參與，單筆最高上限為美元5萬元整，每人限存2筆，只是此專案所指美元新資金為客戶於申辦本定存專案當下，帳戶內存款總餘額較今年6月30日日終存款餘額超出的金額。
另外，王道銀行也提供不限新舊資金的美元優惠定存，同期間新舊客戶皆可享固定年利率4.68%的美元6個月定存優惠，每筆起存金額為100美元，每筆上限為1000萬美元，不限筆數，而兩項美元定存優惠皆採複利計息，到期一次給付。