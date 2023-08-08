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去年吸金逾40億！銀行父親節再推美元定存4.88%　88天期最高賺8萬

▲美元利率仍處高檔，有銀行父親節祭88天期年息4.88%數位帳戶美元優利定存專案，以最高金額23萬美元計算，銀行估到期可領利息逾新台幣8.6萬元。（圖／記者顏真真攝）
▲美元利率仍處高檔，有銀行父親節祭88天期年息4.88%數位帳戶美元優利定存專案，以最高金額23萬美元計算，銀行估到期可領利息逾新台幣8.6萬元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

市場美國聯準會（Fed）7月再升息1碼，9月是否再升息未定，雖然一般認為美國升息已進入尾聲，美元利率仍在高檔，預期到明年才可能降息，不少人也想搶搭美元高利定存末班車，更有銀行在今（8）日父親節祭出88天期4.88%數位帳戶美元優利定存專案，若以優惠額度23萬美元來計算，除了可節省新台幣8000多元的換匯費用之外，到期還能領取利息約2743美元，換算新台幣則逾8.6萬元。

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第一銀行去年相繼推出iLEO數位帳戶專屬優利定存，活動期間共吸引近1.3億美元、折合新台幣超過40億元的資金承作量，目前也擁有逾140萬數位帳戶用戶，開戶數居公股銀行之冠。此外，因應出國旅遊、求學及投資所需，美元向來是最受國人青睞的外幣，疫後解封的出國潮，更是帶動換匯需求成長，國泰世華銀行統計，今年上半年透過數位通路兌換美元的總金額，較去年同期成長超過30%

今日父親節一銀再祭出88天期4.88%數位帳戶美元優利定存專案，除回應老客戶的期望望，也希望吸引新朋友申辦數位帳戶，民眾只要於銀行營業時間內至活動網頁，點選網頁下方優惠入口連結後，系統將引導登入網路銀行或行動銀行，透過數位帳戶以新台幣轉存美元定存，交易完成即可享有匯率3.5分減碼，還有88天期4.88％定存優惠利率。

不過，一銀表示，每人每日可承作888至12888美元，活動期間內共有18個銀行營業日，每人累計最高可享有23萬美元的優惠額度，根據銀行估算，若以優惠額度23萬美元來計算，除了可節省新台幣8000多元的換匯費用之外，到期還能領取利息約2743美元，換算新台幣則逾8.6萬元。

不只一銀祭美元高利定存，國泰世華銀行也限時推出美元優利定存活動，只要在9月30日於CUBE App完成指定任務，從10月16日至11月30日即可享美金定存優惠資格，優利最高可達6%，名額限量20000名，額滿即止。

王道銀行也至10月31日晚間8點止，推出固定年利率5%的美元新資金3個月定存優惠專案，每筆起存金額300美元，限新資金參與，單筆最高上限為美元5萬元整，每人限存2筆，只是此專案所指美元新資金為客戶於申辦本定存專案當下，帳戶內存款總餘額較今年6月30日日終存款餘額超出的金額。

另外，王道銀行也提供不限新舊資金的美元優惠定存，同期間新舊客戶皆可享固定年利率4.68%的美元6個月定存優惠，每筆起存金額為100美元，每筆上限為1000萬美元，不限筆數，而兩項美元定存優惠皆採複利計息，到期一次給付。

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