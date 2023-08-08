謝典林不支持郭董獨立參選　侯友宜：不予評論

日前宣布退出國民黨的彰化縣議長謝典林今（8）日接受廣播專訪時表態，自己最大的期盼是在野三人共推一組人選，但國民黨是三人中最沒彈性的，所以他選擇退黨；他也直言不認同鴻海集團創辦人郭台銘獨立參選。對此，國民黨總統參選人侯友宜下午受訪回應「別人的意見我沒辦法表述，不予評論」。
記者李春台／桃園報導
侯友宜今午與桃園市黨籍立委參選人閉門舉行便當會，結束後再轉往遠雄自貿園區參訪，他表示，今天參加便當會的立委們非常熱忱，提供很多在議題或宣傳，甚至合作的意見交流；侯強調，面對這場選戰大家一定團結，不只喊口號，一定會付之行動，每個階段都有規劃，立委、總統候選人大家一起走。
對於郭台銘昨日自美提前返台，並預告今日有重大事件要宣布，媒體詢問若郭獨立參選，是否就是直接保送民進黨？侯友宜表示，到底郭台銘怎麼安排，他也不清楚，無法評論。
根據民眾黨公布最新內參民調，民進黨總統參選人賴清德和民眾黨主席柯文哲及民眾黨候選人柯文哲都在30%以上，侯友宜則是不到20%。侯對此回應，其他黨派的內部民調他不清楚，所以無法評論，不過他最近跑基層，看到基層民眾對他的期待，走到哪都聽到民眾為他加油，要他一定要當選、政黨輪替，一定要台灣平安度過。