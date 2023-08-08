用航海王比擬台日關係！麻生太郎：魯夫從未背叛朋友、患難見真情

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麻生致詞時表示，他雖然來總統府數十次，但第一次在府內享用午餐，感謝總統府對訪團的款待，這次有機會跟民進黨總統參選人賴清德會面，聽到賴清德堅決守護台灣的決心，這樣的話語令人感到放心。
麻生指出，台日斷交後，日本執政黨自民黨青年局跟台灣相關部會依舊維持年輕人之間的交流、往來，這已是漫長悠久的歷史，包含他、故首相安倍晉三、現任首相岸田文雄都曾擔任過自民黨青年局長，任內來台訪問接受台灣人很多教導，現在自民黨跟台灣能維持的良好關係，相信是青年局打下的傳統，關係一直延續至今。
麻生用漫畫比擬台日關係，他說，日本外務省舉辦的國際漫畫大賞，去年台灣囊括冠亞軍，台灣漫畫《用九柑仔店》在日本書店也看得到、買得到，而日本漫畫《航海王 One Piece》在台灣很受歡迎，主角魯夫總是戴著一頂草帽，漫畫連載20年來，魯夫從沒背叛朋友，也不會在朋友危難時見死不救，與周遭維持良好的人際關係，最後成為集團的領袖，雖然這是漫畫的故事，但希望台灣跟日本的關係，除了建立在厚重的友誼上，也可以淵遠流長，持續發展下去。
「朋友有難時，互相伸出援手協助、患難見真情，有好事時共享喜悅！」麻生提到，他睽違12年來台訪問，衷心期盼能扮演讓台日信賴關係增溫、更加濃厚的角色，「我會覺得很榮幸、幸福」。