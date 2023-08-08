酷暑玩水趣　「Summer Splash!夏日大噴發」草悟道登場

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觀旅局長陳美秀表示，市府長期經營草悟道，投入多項軟硬體建設，並舉辦各類節慶活動，如台中踩舞嘉年華、台中爵士音樂節，加上綠光計畫文創聚落及審計新村創業基地的合作開發，成功匯聚商業及人潮，也吸引許多國內外遊客到訪，成為最能體現台中悠閒生活風格的地方。
觀旅局委託勤美集團經營的草悟廣場，正位於草悟道中段，以PARK2之名創新營運2.0版的台灣首座未來公園，早已是台中觀光新熱點，去年初至今已連續獲得5座設計大獎的肯定，目前也入圍金擘獎，正爭取該項國內極具指標性的獎項，擴散PARK2草悟廣場公私協力創新經營的豐沛能量。
主辦單位勤美集團指出，8月12日至13日的「夏日大噴發」活動，將顛覆大家對台中「市民廣場」的日常想像，平常休憩的城市公園幻化為清涼海域般的消暑勝地，戲水派對、熱情洋溢工作坊、實驗藝術、市集表演與草地舞台應有盡有，如海市蜃樓般的奇景即將在此展開，邀請大家穿上泳裝、帶上戲水配備，體驗綠地戲水的怪奇幻想。
觀旅局表示，除了來草悟道玩水趣，歡迎大家利用「台灣好行-台中時尚城中城線」延伸盛夏遊程，沿線也有許多不怕風吹日曬又適合親子共遊的場館，如國立自然科學博物館與植物園（公車忠明高中站）、太陽餅博物館（公車台中州廳站）及幻覺博物館（公車科學博物館站台灣大道），目前也正推出各式微笑套票及搭乘優惠，憑搭乘證明至台中市台灣好行特約