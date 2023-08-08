賴清德維持台海和平穩定？侯友宜：不要自欺欺人

針對台海兩岸關係，民進黨總統參選人賴清德昨 （7）日晚間接受媒體專訪時表示，自己不會讓兩岸戰爭發生，會竭盡自己所能，維持台海的和平跟穩定，批評一中原則才會把台灣帶向內戰、更嚴重的戰爭。國民黨總統參選人侯友宜今（8）日對此表示，國際媒體都有報導，世界最危險的地方在台灣，擔心台海戰爭是全世界的聲音，要賴「不要自欺欺人」。
記者李春台／桃園報導
侯友宜表示，台灣需要在區域安全穩定底下， 跟各國簽訂雙邊或多邊貿易協定，積極參與跨太平洋夥伴全面進步協定（COTPP） ；此外，台灣置身在數位轉型、創新金融基地要能吸引更多人才，才能有競爭力，自貿港區就是台灣參加區域貿易非常重要的基地。
至於賴清德指一中原則才會把台灣帶向戰爭，台灣是善意的，不想和中國成為敵人，兩岸可以當朋友的說法，侯友宜指出，國際媒體都報導，世界最危險的地方在台灣，他去日本訪問時，日本政界領袖也關心台海局勢、擔心台灣兵凶戰危情況下面臨戰爭 ，「這是全世界的聲音」；侯還說，他走訪台灣各地，人民也很關心台灣安全問題，「所以賴清德不要自欺欺人」。
侯強調，他一定堅守民主自由、自我防衛提升、降低兩岸衝突，讓台灣人民免於恐懼，「我會全力以赴，就像我一輩子守護中華民國、守護台澎金馬人民安全一樣。」