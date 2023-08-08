賴清德提「台灣不屬於中華人民共和國」！黃暐瀚1原因：完全支持
民進黨總統參選人賴清德7日接受節目專訪，他表示從未想過要與中國為敵，應該成為彼此的朋友，更強調「台灣不屬於中華人民共和國」；對此，媒體人黃暐瀚今（8）日表示，賴清德已掀開「國家定位」底牌，清楚論述「台灣不屬於中華人民共和國」，關於這點他完全支持。
記者孫唯容／綜合報導
黃暐瀚指出，賴清德宣布參選2024總統後，首次接受電視專訪的內容重點很多，他針對最重要的「國家定位」論述來討論，在專訪中，賴清德提出「台灣不屬於中華人民共和國」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「台灣是一個主權獨立的國家，名字叫做中華民國」、「民進黨的台灣前途決議文，已經認定國家的名稱就是中華民國」、「蔡總統提出中華民國台灣，這是台灣2300萬人的最大公約數」等語。
黃暐瀚說，簡單結論，台灣中國，一邊一國，「我們是中華民國，對岸是中華人民共和國，台灣從來不屬於中華人民共和國。」賴清德的說法，不單只是「兩國論」，基本上是「兩中論」，兩個中國，一個中華民國（台灣），一個中華人民共和國。
黃暐瀚認為，賴清德把牌掀開，雖然之前也多次論述過，但這次的專訪因為有反覆確認，因此本次說法最為完整，另外幾組總統參選人，就要選擇跟上，或是與之不同。民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜是否同意？或有其他的論述，選民會一起檢視。
黃暐瀚直言，「對我個人來說，我完全支持賴清德說『台灣不屬於中華人民共和國』」，怎麼可能屬於？，台灣過去曾被清朝統治、更早之前還有荷蘭、西班牙，1895年日本殖民台灣50年，1945之後，國民政府來台，一直到今天。
最後，黃暐瀚表示，台灣從來沒有被1949年才建立的「中華人民共和國」統治過一秒鐘，台灣怎麼會屬於中華人民共和國？（台灣從來不屬於中華人民共和國，台灣（台澎金馬）屬於中華民國。