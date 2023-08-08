趙露思拍吻戲遇男演員吃大蒜 竟是《傳聞中的陳芊芊》丁禹兮
甜寵輕喜劇《傳聞中的陳芊芊》明（9）日起在八大第1台晚間11點播出，女主角趙露思爆料第1次拍吻戲時，男主角丁禹兮還吃大蒜，逗得丁禹兮趕緊解釋是拍戲前，用餐時忘了麵點裡面有加蒜，澄清自己當下有想藉口氣清新糖來消除蒜味，絕非刻意吃蒜啦。而拍戲期間片場和睦歡樂，趙露思直率說好笑的事很多，印象最深的是對戲到一半，丁禹兮的頭套居然掉了，讓她忍不住笑場。
記者羅凌筠/綜合報導
《傳聞中的陳芊芊》劇情描述編劇「陳小千」（趙露思飾），在日夜不休更改劇本的壓力下一病不起，竟在沉睡中穿越到自己筆下的作品，成為劇中的三公主「陳芊芊」，更當街攔截搶婚假意入贅的「韓爍」（丁禹兮飾）。原本預謀殺妻的韓爍在和無厘頭的陳芊芊生活相處後，成了溫順貼心的寵妻魔人。趙露思表示：「雖說是一個非常輕鬆的劇，但是劇情非常紮實，拿到劇本的時候很興奮。」演過多部甜寵劇，圈粉無數的她透露，甜得不尷尬的劇，才會讓人覺得好看！
趙露思對戲裡飾演「韓爍」的丁禹兮第一印象是一位努力的男演員，合作後發現對方在劇中雖然是冷面霸總的性格，但其實本人是一個可愛的小男生，反差極大。丁禹兮則誇趙露思演技好又幽默認真。談此作品，趙露思自嘲：「《傳聞中的陳芊芊》應該是我第1部瘦身的劇。」她謙虛自稱是運氣特別好的女演員，「減肥之前大家覺得我圓圓的挺好看的，減肥之後大家覺得我瘦點更好看！」