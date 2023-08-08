再談前鎮漁港　陳其邁酸：在舒適圈說風涼話不公平

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陳其邁說，比如說台北市的捷運，台北市已經蓋了好幾條，從初期到後續中央已經補助了6700多億，大家也沒計較說補助給台北，因為台北確實有需要。但是除了台北以外其他城市，現在大家都加緊在做捷運的建設，你不能說台北有鐵路地下化可以，高雄或其他地方不行，或者是說捷運只有台北可以蓋，其他地方要蓋就有很多的意見。
陳其邁認為，根據區域不同的發展，有的跑得快，有的跑得慢，這樣來看比較公平，台北過去捷運中央補助了6700多億，現在高雄、台中、台南、桃園大家現在加緊蓋捷運，應該比較公平來看會比較合理。
假如以前瞻預算來看，補助最多的是新北333億、台中329億、高雄268億，所以要看計畫內容、區域不同發展來這樣看，在地方首長來看，當然大家都希望說自己的城市能夠獲得更多資源的分配，來照顧地方，這樣才能夠讓地方能夠發展、建設能夠增加，所以從一個區域均衡發展的角度，不希望說看到重北輕南，首都的單期化的發展，所有的資源、人才、建設都集中在北部地區，這樣對南部的人真的是很不公平。
至於前鎮漁港，這個是農委會主管的漁港，高雄的遠洋漁獲是佔了87%的產值，全台灣都集中在高雄，每年過去3、5年政府給3千萬的漁港疏浚，其他什麼都沒有。在前鎮漁港，賣魚的就用臉盆裝著魚貨，捕回來的高價值鮪魚全部用在地上在拖，這個不符合衛生標準，漁工上岸不能洗澡，只能在路邊沖水，這個情何以堪？希望大家能夠將心比心，多到南部走走看看，尤其要選總統的人，來看一下前鎮漁港要不要改建，不要在舒適圈說風涼話，這樣真的很不公平。