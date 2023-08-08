感謝麻生太郎相挺！蔡英文盼日本繼續支持台灣加入CPTPP

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蔡英文下午與麻生會晤時表示，過去這幾年台灣、日本不僅相互扶持，共同面對疫情的挑戰，在官方及民間努力之下，在各領域的夥伴關係都持續深化，像是在去年台日雙邊貿易總額達到882億美元，創下歷史新高；在全球疫情趨緩後，今年到5月為止，台日雙方互訪已達到167萬人次，相信台日人員互訪很快就會再創新高峰。
蔡英文指出，日本是台灣重要的國際夥伴，且持續透過各種方式支持台灣的國際參與，要感謝麻生前首相於2020年在參議院公開肯定台灣的防疫成就，並強調WHO不應該將台灣拒於門外。
蔡英文進一步說，麻生去年透過影片致詞方式，和大家一起參與玉山論壇，除了展現對台灣的支持，也呼籲國際社會共同促進區域穩定。
蔡英文說，她要感謝日本政府多次公開支持台海和平，包括今年5月G7廣島峰會聯合公報，也提到台海和平穩定，是國際社會安全和繁榮不可或缺的要素。
蔡英文說，目前全球供應鏈重組、產業投資布局調整，已經成為世界各國重要課題，期盼台灣和日本透過官方及民間雙方合作，一起打造更堅韌、安全的供應鏈，也期盼日本持續支持台灣加入CPTPP，共同為區域經濟的繁榮做出貢獻。
蔡英文強調，她要再次感謝麻生前首相率團來訪，各位貴賓都是台灣重要的友人，相信透過這次行程，將更加認識台灣社會發展，且發掘更多合作機會，大家一起繼續努力讓台日雙邊合作更深、更廣。