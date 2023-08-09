慘！低薪又通膨　人生「第一桶金」不再是100萬、加倍才夠用

台幣活儲年息最高5%！王道銀推扶助存款　鼓勵弱勢族群儲蓄

▲王道銀行宣布，自8月起推出「O for YOU扶助存款」專案，新台幣階梯活儲年利率最高5%。（圖／品牌提供）
▲王道銀行宣布，自8月起推出「O for YOU扶助存款」專案，新台幣階梯活儲年利率最高5%。（圖／品牌提供）

記者顏真真/綜合報導

為鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金，並善盡金融業的企業社會責任，王道銀行宣布，自8月起推出「O for YOU扶助存款」專案，新台幣階梯活儲年利率最高5%。同時，慶祝王道銀行台北市全功能分行南京復興分行開幕營運，該分行至10月31日止也推出開幕優惠，凡至該分行臨櫃透過理專申購全系列基金及海外債，可享申購零手續費優惠。

王道銀行這次推出的「扶助存款」新台幣階梯活儲優惠專案，主要鎖定經濟弱勢族群，只要在2024年7月31日下午3點30分前，持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明者，還有本人扶養持有政府核發的身心障礙手冊或身心障礙證明的親屬且所得符合申請資格者，即本人最近一年度個人綜合所得稅結算申報收執聯內記載的「納稅義務人暨扶養親屬」合計每人每月平均所得，低於政府最新公告的台灣省最低生活費的2.5倍以下，依衛福部公告112年為新台幣3萬5575元，就可至內湖營業部、南京復興分行、桃園分行、台中分行與高雄分行臨櫃申請此活儲優惠專案。

王道銀行表示，只要經核准的次一營業日起算1年內，均適用本專案階梯式優惠利率，新台幣2萬元（含）以內的存款享活儲年利率1%，新台幣2萬元至8萬元以內的存款享活儲年利率3%，新台幣8萬元至10萬元享活儲年利率5%，超過新台幣10萬元以上則依活儲牌告利率計算利息，每日單利計息，每月付息，希望藉由優惠利率鼓勵弱勢族群儲蓄，協助其存出人生第一桶金。

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不僅如此，南京復興分行也在8月1日開幕營運，這也是王道銀行在台北市的全功能分行，除預計於9月20日擴大舉辦開幕活動外，該分行也搶先祭出開幕優惠，提供與線上相同的各項優惠專案，包括2個月年利率3.25%的新台幣高利活儲新戶禮、最高年利率2%的新台幣4個月階梯活儲優惠、年利率5%的美元新資金3個月定存優惠、年利率4.68%的美元6個月定存優惠、年利率1.6%的新台幣6個月定存優惠。

同時，王道銀行更加碼提供基金及海外債申購優惠，至今年10月31日止，透過南京復興分行理專下單申購O-Bank全系列基金及海外債，皆可享申購零手續費的優惠，於該分行申辦指定金融項目，還可加碼獲得精美回饋好禮，送完為止。

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