李國毅父親節拍戲打傷腿 1歲女超窩心「拿冰袋幫忙敷瘀青」
李國毅與舞者老婆橘子（甘煖琳）育有將近2歲的天蠍座女兒「威廉妹妹」，父親節因接下八點檔《開創者》戲約，所以在工作中度過，他這幾天剛好拍打戲，兩腳的膝蓋都瘀青，在家時小孩看到他在冰敷，就拿走一個冰袋要幫他敷，讓他很感動，「她還模仿我，我冰哪裡，她就冰哪裡，很可愛，看了就不累了。」小孩正值牙牙學語的年紀，已經會對著他講「爸爸我愛你」，童言童語讓李國毅很窩心，「變成爸爸以後工作更有衝勁和動力，更有決心要做好，要當他的好榜樣。」
記者羅凌筠/綜合報導
蔡淑臻趁著日前休息，請爸媽吃飯提前慶祝，眼見父母年紀大，蔡淑臻不想他們辛苦自己煮，但父母總是反過來為兒女著想，「出去吃飯他們都會說這頓多少錢，下次不要吃了，太貴了。」蔡淑臻從18歲就開始打工，後來當模特兒進演藝圈，但爸爸到現在還是會擔心她沒工作，「我爸每次都會問妳今天有工作嗎？覺得這個行業不穩定，然後我要拿錢回家，爸爸都會要我收回去，我就會跟他說已經有賺錢了。」父母對於演藝圈不了解，當每次知道女兒演出新作品，爸爸就會問有沒有機會拿金鐘獎，因為他覺得這是一種榮譽的象徵，「我爸每次這樣問，我壓力就好大。」
演員温昇豪透露，已經習慣節慶時照常上工，而他在《開創者》一劇所飾演的角色既是人父也是人子，他覺得角色和自己有一點很像就是都希望當一個好爸爸，「我比較開明，重視小孩要培養獨立自主思考的能力，其他的都讓孩子自由發展。」而拍攝正值夏日，他時常要穿正裝，甚至是冬季的衣服，但温昇豪覺得比起其他演員自己戶外的戲已不算多，「因為老闆是坐在辦公室下指導棋，體力比較輕鬆，但腦力就比較多。」腦子不時會植入角色相關的專業用語，更深刻體會創業是很辛苦的過程，「在我這個年齡段演這個戲剛好，可以從角色當中得到經驗，往後在處理事情跟做事業時，也可以得到一些啟發。」