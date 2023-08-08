父親節快樂！楊祐寧自嘲女兒不像他　馬國賢當爸：人生又充滿衝勁

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38歲余祥銓520與交往5年、小12歲女友柔柔登記結婚，此前率先透露老婆已經懷孕，女兒「小元寶」預計11月24日出世，他強調無論小孩是男是女，最重要的是健康平安長大；52歲馬國賢4月底和小16歲韓籍女友完成結婚登記，不到半個月就宣告要當爸爸，小孩是男生，他感性地說：「內心非常的激動及感謝，激動的是我終於成為人父，感謝的是另一伴的包容及辛勞，讓我的人生再次充滿動力及衝勁。」
36歲祖雄6月向烏克蘭女友佳娜求婚成功，約1個月後公布佳娜懷孕3個月的好消息，他說得知即將晉升人父時，感覺像在作夢，一直問佳娜是不是在整他，每天睡醒都會摸佳娜肚子來確認，「感謝佳娜與上天給我這個機會好好來組織一個家庭，近期內連升兩級，即將當人夫又即將當把拔，肩膀感覺重了10公斤」。
37歲威廉去年4月和前體育主播卓君澤辦好結婚登記手續，1年後證實老婆懷孕4個月，他分享當爸心情和孩子小名，「非常開心蜜月寶寶的出現，因為卓卓很喜歡吃百香果，寶寶小名就叫他為百香果」，不久揭曉寶寶是男孩，稱要改叫兒子「海豹」，希望愛子18年後能成為王建民或林書豪的接班人。
28歲周興哲去年底和大6歲前美女主播趙岱新登記結婚，今年3月證實夫妻倆即將迎來第一胎，寶寶性別保密，僅說相當期待孩子的到來，不過6月分享為小孩準備的衣服，洩露可能是女娃；34歲HowHow（陳孜昊）2019年2月和歌手鄧福如登記結婚，2021年1月28日迎接頭胎兒子出生，近日夫妻不畏女方被爆料外遇，鄧福如今年8月初透露誕下第二胎女兒。
31歲Marz23（阿夜）3月透露台法混血辣模女友Lea（鄭又寧）未婚懷孕，後來公布寶寶是男孩，預產期在9月16日，Marz23回憶得知要當爸爸，腦中浮現人生跑馬燈，內心很震撼、害怕、焦慮又開心和期待，當下在健身的他哭了出來，想起父親、已故資深藝人安迪，「我爸影響我很多，他很開明，所以才成就我現在的樣子，我想我應該可以成為一個不錯的爸爸」。