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父親節快樂！楊祐寧自嘲女兒不像他　馬國賢當爸：人生又充滿衝勁

▲2寶爸楊祐寧（左圖）、新手爸馬國賢今天歡度父親節。（圖／2020EYEhaus提供、翻攝自馬國賢臉書）
▲2寶爸楊祐寧（左圖）、新手爸馬國賢今天歡度父親節。（圖／2020EYEhaus提供、翻攝自馬國賢臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

今年不少男星捎來升格人父的喜訊，今（8）日是父親節，演員楊祐寧、綜藝圈的余祥銓、馬國賢、祖雄、威廉、歌手Marz23、周興哲、YouTuber HowHow等人今天都將度過人生重要的一刻。

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40歲楊祐寧2020年和小7歲王詠穎（Melinda）結婚，夫妻倆同年底迎來第一胎女兒Anah，今年初，楊祐寧宣布老婆懷上第二胎，7月20日，次女Kya誕生，他在粉專分享愛女臉部特寫照，耍寶說：「第一天像姊姊，第二天像阿公，第三天像阿嬤...每天都在變，我不知道哪天會輪到我！」

▲男星楊祐寧2020年和老婆Melinda結婚，今年8月補辦婚禮。（圖／翻攝自IG@wangmelinda）
▲楊祐寧（右）和Melinda育有兩名可愛女兒。（圖／翻攝自Melinda IG）
38歲余祥銓520與交往5年、小12歲女友柔柔登記結婚，此前率先透露老婆已經懷孕，女兒「小元寶」預計11月24日出世，他強調無論小孩是男是女，最重要的是健康平安長大；52歲馬國賢4月底和小16歲韓籍女友完成結婚登記，不到半個月就宣告要當爸爸，小孩是男生，他感性地說：「內心非常的激動及感謝，激動的是我終於成為人父，感謝的是另一伴的包容及辛勞，讓我的人生再次充滿動力及衝勁。」

▲余祥銓（右）表示女兒未來一定要18歲才能交男朋友，豈料馬上被老婆打槍。（圖／記者嚴俊強攝）
▲余祥銓（右）表示女兒未來一定要18歲才能交男朋友，立刻被老婆柔柔打槍。（圖／記者嚴俊強攝）
▲馬國賢（左）娶回小16歲的韓國華僑老婆。（圖／翻攝馬國賢臉書）
▲馬國賢（左）和高齡懷孕的老婆等待兒子出生。（圖／翻攝自馬國賢臉書）
36歲祖雄6月向烏克蘭女友佳娜求婚成功，約1個月後公布佳娜懷孕3個月的好消息，他說得知即將晉升人父時，感覺像在作夢，一直問佳娜是不是在整他，每天睡醒都會摸佳娜肚子來確認，「感謝佳娜與上天給我這個機會好好來組織一個家庭，近期內連升兩級，即將當人夫又即將當把拔，肩膀感覺重了10公斤」。

▲祖雄（右）說晉升人夫、人父後，肩膀重擔增加。（圖／翻攝自祖雄IG）
▲祖雄（右）說晉升人夫、人父後，肩膀重擔增加。（圖／翻攝自祖雄IG）
37歲威廉去年4月和前體育主播卓君澤辦好結婚登記手續，1年後證實老婆懷孕4個月，他分享當爸心情和孩子小名，「非常開心蜜月寶寶的出現，因為卓卓很喜歡吃百香果，寶寶小名就叫他為百香果」，不久揭曉寶寶是男孩，稱要改叫兒子「海豹」，希望愛子18年後能成為王建民或林書豪的接班人。

▲威廉（左）期許兒子未來是王建民或林書豪的接班人。（圖／翻攝自廖威廉IG）
▲威廉（左）期許兒子未來是王建民或林書豪的接班人。（圖／翻攝自廖威廉IG）
28歲周興哲去年底和大6歲前美女主播趙岱新登記結婚，今年3月證實夫妻倆即將迎來第一胎，寶寶性別保密，僅說相當期待孩子的到來，不過6月分享為小孩準備的衣服，洩露可能是女娃；34歲HowHow（陳孜昊）2019年2月和歌手鄧福如登記結婚，2021年1月28日迎接頭胎兒子出生，近日夫妻不畏女方被爆料外遇，鄧福如今年8月初透露誕下第二胎女兒。

▲周興哲和趙岱新出門旅遊，她小秀孕肚。（圖／翻攝自周興哲臉書）
▲周興哲（右）和趙岱新出門旅遊，她小秀孕肚。（圖／翻攝自周興哲臉書）
▲HowHow被爆料知情老婆鄧福如（阿福）偷吃。（圖／艾比茲提供）
▲▼HowHow（上圖）、鄧福如育有一對子女。（圖／艾比茲提供、翻攝自鄧福如IG）
▲▼HowHow（上圖）、鄧福如育有一對子女。（圖／艾比茲提供、翻攝自鄧福如IG）
31歲Marz23（阿夜）3月透露台法混血辣模女友Lea（鄭又寧）未婚懷孕，後來公布寶寶是男孩，預產期在9月16日，Marz23回憶得知要當爸爸，腦中浮現人生跑馬燈，內心很震撼、害怕、焦慮又開心和期待，當下在健身的他哭了出來，想起父親、已故資深藝人安迪，「我爸影響我很多，他很開明，所以才成就我現在的樣子，我想我應該可以成為一個不錯的爸爸」。

▲Marz23（右）表示會承襲父親安迪開明的教育方式。（圖／翻攝自Marz23 IG）
▲Marz23（右）表示會承襲父親安迪開明的教育方式。（圖／翻攝自Marz23 IG）

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