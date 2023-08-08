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出口連11黑年減10.4%！財部估不排除9月轉正　AI潮能否給力成關鍵

▲財政部今（8）日公布2023年7月出口回升至387.3 億美元，但年減幅度仍有10.4%，也連續11個月負成長。（圖／NOWnews資料照片）
▲財政部今（8）日公布2023年7月出口回升至387.3 億美元，但年減幅度仍有10.4%，也連續11個月負成長。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真／台北報導

隨AI人工智慧等新興應用需求遞增，加上步入科技產品外銷旺季，根據財政部今（8）日公布今（2023）年7月出口升至387.3億美元，但受限於總體消費力道偏弱及高基期因素，衰退幅度即便有收斂仍，年減仍有10.4%，表現依舊不理想，也連11個月負成長。不過，財政部統計處長蔡美娜表示，因高基期作用遞減，8月出口衰退幅度有機會縮到個位數，甚至9月不排除有機會轉正，就看AI熱潮是否持續給力。

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根據財政部統計，今年7月進口302.5億美元，亦年減20.9%，主因廠商備料與資本設備購置放緩，以及農工原料輸入價格回落所致；出、進口互抵後，出超84.8億美元為歷年單月最高。而累計1至7月出口年減16.9%，進口減20.2%。

蔡美娜進一步指出，7月主要貨品出口雖普遍較上月回升，與上年同月比較則多呈下滑，電子零組件因半導體業復甦緩慢、供應鏈持續調整庫存，年減7.9%，礦產品、運輸工具受高基期作用各減57.3%、34.1%，石油煉製品、自行車零件出口值均折半，塑、化、基本金屬製品亦減3成上下；資通與視聽產品受惠於顯示卡、伺服器等出貨明顯升溫，大增54.1%。累計1至7月出口僅資通與視聽產品年增5.1%，餘呈兩位數衰退。

就主要市場觀察，7月對歐洲出口金額因銷往荷蘭資通產品遽增而創單月新高，年增率達2成4；對中國大陸與香港出口減幅收斂為16.3%，對東協、日本、美國出口跌幅更明顯縮小至個位數，分別年減8.4%、6.1%、3.3%。累計1至7月對歐洲出口規模為歷年同期最高，年增2.3%，其餘市場續呈減勢，以對陸港出口下降24.6%較多，對東協、美國各減15.7%、13.1%，對日本則減3%。

展望未來，她認為，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興科技應用與數位轉型商機持續推展，終端產品晶片含量提高，加以消費性電子新品陸續上市帶動備貨，有利挹注我國下半年出口動能，惟全球經濟面臨通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等不確定因素環伺，我國外貿仍承受壓力，有待密切關注後續發展。

對於8月出口展望，蔡美娜指出，由於高基期作用遞減，8月出口年減幅度有機會看個位數，估計可能衰退幅度在5%至10%之間，出口額在363億美元至383億美元，確定仍會連12黑。至於9月出口有沒有機會轉正？她說，確實去年9月是較低基期點，還可寄望AI熱潮是否續給力，不排除9月有機會轉正，但這是要先看8月表現，只是更有把握還是估11月出口應該會回正。

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