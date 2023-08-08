出口連11黑年減10.4%！財部估不排除9月轉正　AI潮能否給力成關鍵

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡美娜進一步指出，7月主要貨品出口雖普遍較上月回升，與上年同月比較則多呈下滑，電子零組件因半導體業復甦緩慢、供應鏈持續調整庫存，年減7.9%，礦產品、運輸工具受高基期作用各減57.3%、34.1%，石油煉製品、自行車零件出口值均折半，塑、化、基本金屬製品亦減3成上下；資通與視聽產品受惠於顯示卡、伺服器等出貨明顯升溫，大增54.1%。累計1至7月出口僅資通與視聽產品年增5.1%，餘呈兩位數衰退。
就主要市場觀察，7月對歐洲出口金額因銷往荷蘭資通產品遽增而創單月新高，年增率達2成4；對中國大陸與香港出口減幅收斂為16.3%，對東協、日本、美國出口跌幅更明顯縮小至個位數，分別年減8.4%、6.1%、3.3%。累計1至7月對歐洲出口規模為歷年同期最高，年增2.3%，其餘市場續呈減勢，以對陸港出口下降24.6%較多，對東協、美國各減15.7%、13.1%，對日本則減3%。
展望未來，她認為，隨高效能運算、人工智慧、資料中心、車用電子等新興科技應用與數位轉型商機持續推展，終端產品晶片含量提高，加以消費性電子新品陸續上市帶動備貨，有利挹注我國下半年出口動能，惟全球經濟面臨通膨、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等不確定因素環伺，我國外貿仍承受壓力，有待密切關注後續發展。
對於8月出口展望，蔡美娜指出，由於高基期作用遞減，8月出口年減幅度有機會看個位數，估計可能衰退幅度在5%至10%之間，出口額在363億美元至383億美元，確定仍會連12黑。至於9月出口有沒有機會轉正？她說，確實去年9月是較低基期點，還可寄望AI熱潮是否續給力，不排除9月有機會轉正，但這是要先看8月表現，只是更有把握還是估11月出口應該會回正。