雨神賴著不走！北台灣也準備變天 本週「全台有雨」時刻出爐
中央氣象局表示，受西南風影響，明（9）日水氣會再增加，中南部地區仍會有大雨的出現，北台灣則因為西北風與西南風交會，會出現一些短暫陣雨，提醒民眾，西南風帶來的降雨會持續至週五（8月11日），週四和週五兩天雨勢會更加擴大，今（8）日生成的蘭恩颱風距離台灣搖遠，並不會造成影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，明日仍為西南風環境，水氣略為增加，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，且容易有局部大雨發生，尤其南部山區有局部豪雨發生的機率；而西北風與西南風交會，北部地區也會有局部短暫陣雨，東半部地區則為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
明日氣溫與今日類似，全台高溫皆落在攝氏32至35度之間，低溫則在攝氏26至28度。週四至週五仍是西南風環境，但加上低壓帶影響，台灣各地天氣更不穩定，尤其西半部有局部短暫陣雨或雷雨，且容易有局部大雨發生，降雨範圍較為廣泛，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
氣象局提及，週六至下週一（8月12日至8月14日）西南風減弱，各地降雨才會趨緩，中南部地區仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫陣雨。此外，今早第7號颱風「蘭恩」生成，目前路徑上預計朝日本前進，對台灣沒有影響，但若近日有要出國至日韓的民眾，務必留意蘭恩颱風和卡努颱風的影響。