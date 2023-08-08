父親節特輯／世大運英雄歸國獲大禮　跆拳道兩「銀」家心情大不同

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世大運兩「銀」家蘇柏亞和鍾俊傑本屆都一路鏖戰至冠軍賽才鎩羽而歸，心情卻截然不同。
鍾俊傑大器晚成 奪牌如「夢一場」
大五的鍾俊傑即將離開校園，在學生時期的最後一場國際賽，拿下銀牌，締造生涯最佳成績，過去他從未站上頒獎台，鍾俊傑形容，「很像是一場夢！」
2020年一場車禍，導致鍾俊傑右腳膝蓋撕裂，且造成肌肉萎縮，險些葬送選手生涯，他表示，「世界不會可憐你，如果不奮力一搏，那就註定失敗。」
揮別受傷陰霾，生涯首度站上世大運舞台，鍾俊傑就拿下銀牌，他說，「台灣還沒有選手能在世大運男子87公斤級以上奪牌，因為真的非常不容易；頒獎時看到國旗緩緩升起，內心激動莫名，差點流下眼淚。」
世大運成告別秀? 蘇柏亞兩難
國際賽的沙場老將蘇柏亞，本次挑戰世大運金牌二連霸失利，但她平常心面對，「只要盡力就沒有遺憾。」
而本屆世大運也有可能是蘇柏亞生涯的最後一場國際賽?她表示，「還在考慮要不要一拚巴黎奧運，我的體重(53公斤)比較尷尬，奧運沒有此量級，若要將體重至49公斤，可能會影響爆發力，但打57公斤又要面對身材高大的選手。」
體脂已經低於10的蘇柏亞，若要將體重勢必會流失不分肌肉，恐影響對抗性。蘇柏亞說，「會與教練和運科團隊討論，再進行評估。」