緯創7月營收「雙減」 輝達黃仁勳將現身卻激勵股價獨撐大局
緯創今（8）日公布7月營收達677.2億元，月減16.5%、年減15.02%。累計今年前7月營收達4862.73億元，年減11.64%。但值得一提的是，輝達執行長黃仁勳將於美國時間8日，在洛杉磯演講，激勵緯創今日股價，在AI概念股熄火下仍能獨撐大局，終場漲4元，收在129元，漲幅3.2%。
記者許家禎／台北報導
出貨方面，緯創7月筆電出貨150萬台，月減11.76%、年減11.76%，桌機出貨75萬台，月減11.76%、年減6.25%，顯示器出貨80萬台，月減5.88%、年減38.46%。
緯創指出，展望第三季筆電出貨量，可望較第二季成長 5%，桌機、顯示器則持平，至於伺服器目前進入逐月往上的成長階段。
緯創第2季合併營收達新台幣2074.77億元，季減 2.13%、年減 15.04%，毛利率 7.56%，營業淨利53.35億元，稅後淨利32.58億元，單季每股純益1.17元。
累計上半年合併營收達新台幣4194.77億元，營業淨利為100.59億元，稅前淨利為88.04億元，稅後淨利34.32億元，每股純益1.23元。
「AI教父」輝達執行長黃仁勳將於美東時間8日晚間在SIGGRAPH計算機圖形年度會議秀AI超級電腦，同時發表演說，消息一出，昨（7）日多檔AI概念股，如緯創、英業達、廣達都飆漲停，但今日熄火翻黑，英業達、廣達開高走低，終場分別跌4%與0.8%，但緯創仍逆勢強漲4元，收在129元，漲幅3.2%。