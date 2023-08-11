未來少女／捧HUR進軍韓國！斐立普盼募資800萬上打歌節目

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在這次《未來少女》的表演團隊裡，HUR組成的緋紅魅影算是較晚期加入的團隊，斐立普認為《未來少女》是很棒的平台，各家經紀公司可以推出自家的作品，接受市場的群眾考驗，然後宣傳打歌、增加曝光，讓歌迷看到HUR新的定位是什麼，這是經紀公司、製作單位與觀眾的「三贏選擇」。
對比過往選秀最終目標是出道、發片，如今製作新歌門檻降低，對各家經紀公司都不算困難，斐立普說，做一首單曲光是企劃、製作、宣傳，差不多就要花1千萬元台幣，面對未知的樂迷群眾，無法預估反映、成效，還可能淪為自嗨而已，加入《未來少女》當作投資，還能增加曝光，這是非常棒的選擇。
「我們希望節目結束後，人氣與關注度可以讓我們募資，去韓國做正式的亞洲宣傳，盡量多上些節目，要住一個多月，連舞台都要自己做」。
HUR最近赴香港表演，參加香港史上最大的沙灘音樂節TheNextWave，這是她們首次的海外演出，遇到近30位粉絲接機，打響進軍國際的第一步，讓團員們興奮不已。斐立普說，如果想進軍國際，必須有預算進行策略行銷，香港市場消費力很大，也很久沒有新偶像，像男團MIRROR就是產值很大的團體，如果要往香港發展就要跟電視台溝通，或者更進一步去韓國打歌，也要在當地LONGSTAY一個月，希望《未來少女》結束後累積足夠的人氣與關注度，能以募資800萬元台幣的目標圓夢。
HUR與傳統女團不同，形象較為強烈外放，出道後的人設非常清楚，斐立普坦言，推動女團時遭遇不少挫折，因為廣告代理商就是偶像的衣食父母們，代言都由代理商與廣告公司掌控，但當他們還沒有進化到二代的話，眼光就會比較保守，對於以酷炫風格、帥氣率性的HUR，會以「太過具有侵略性」為理由，認為她們不適合代言旗下商品，讓他感到很委屈，「韓團哪個沒有侵略性？他們妝髮也很誇張啊！」
「廣告商也要接受年輕人喜歡的內容都在180度轉變中，如果害怕改變與挑戰，很容易就被淘汰。」
娛樂產業不停在世代輪替中，斐立普認為廣告商也要接受年輕人喜歡的內容都在180度轉變中，如果害怕改變與挑戰，很容易就被淘汰，就像蘋果電腦問世時幾乎是顛覆市場概念，這個產業需要不同面向的人投入互動，才能把商品更國際化的輸出，台灣是流行音樂輸出的重鎮，這是不能放棄的。就像HUR最近接了酒類飲品廣告，女團應打破刻板印象，不該永遠停留在清純可愛的形象。
各國選秀節目百花齊放，斐立普認為台灣預算沒有別人高，所以要把內容做得比別人好、有創意，就像《菱格世代DD52》主打原創歌曲，現在《未來少女》讓各家經紀公司角力，都是別出心裁的設計，如果節目預算能再升高，就能做得更好。重點是要能輸出文化，不是光看別人很厲害。
他坦言為了推動HUR，這2、3年花了很多心力，「站在這一刻我是非常開心，我們都是做快樂的事情，但要讓HUR維持競爭力，要變得更好，我們要不停進步，變得更厲害，讓台灣有一個很棒的團體被輸出，朝向2.0邁進」，這個過程中不能沒有HUR的THUNDER（粉絲名）一起付出心力，無論是線上投票和募資進軍國際舞台都是一場選手和歌迷雙向奔赴的盛宴。
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