泰國前進黨退出執政聯盟　為泰黨和泰自豪黨結盟

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前進黨和為泰黨以及其他6個小黨組成8黨聯盟，推前進黨黨魁及眾議員皮塔（Pita Limjaroenrat）為總理候選人。但總理需要參眾議院共750人中過半的376席支持，8黨聯盟的312席無法過半，而前進黨主張修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條遭到親軍方和王室的參議員反對。
皮塔在7月13日和19日連續兩次總理選舉失利，把組閣機會讓給為泰黨，但許多參議員已表態只要前進黨在聯盟內，就不會支持任何為泰黨提出的人選，許多政黨也表示只要前進黨還在，就不會加入聯盟，前進黨最後只好退出8黨聯盟，成為最大在野黨。
經過連日來的拜會和討論，為泰黨昨天宣布和擁有71席的泰自豪黨（Bhumjaithai）結盟，兩黨加起來共有212席，仍不足以確保執政，他們將邀請更多政黨結盟，以順利組閣。而原先8黨聯盟內的其他6個小黨則尚未明確表態。
泰自豪黨主席阿努廷（Anutin Charnvirakul）曾明確表示不支持修改刑法112條，為泰黨主席春楠（Cholnan Srikaew）昨天表示，和泰自豪黨結盟，參議員和其他政黨的憂慮就消失了，組閣就可以比較順利。
為了爭取更多支持，春楠近日也和有軍方色彩的結建國黨（United Thai Nation）和公民力量黨（Palang Pracharath）代表見面，希望尋求更多政黨支持。
公民力量黨由親軍方人士和退役軍人組成，主席是軍人出身的現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan），團結建國黨則是為了挺軍人出身的總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）成為總理候選人而成立的新政黨，這些政黨軍方色彩濃厚，為泰黨因此被泰國輿論批評背棄民主陣營，春楠昨天表示，這2個黨都不會加入他們的執政聯盟。
在7月19日的國會總理選舉中，議員們投票決定皮塔無法被二度提名，監察員認為國會此舉有違憲之虞而把案子交給憲法法庭裁決，憲法法庭將在16日做出判決，第三次總理選舉將等憲法法庭做出判決後才能確定日期，為泰黨已表示會推地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）為總理候選人。（編輯：高照芬）1120808