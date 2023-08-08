呼籲明年一定要政黨輪替 蔡正元喊：郭、柯、侯3人不合作一定輸
前立委蔡正元因身陷三中案，今（8）日下午到高等法院開庭。對於2024總統大選，蔡正元曾在臉書表示，他不支持國民黨的侯友宜，也不支持民眾黨的柯文哲或是可能獨立參選的鴻海創辦人郭台銘。面對記者再度詢問在野黨堅持各自參選，蔡正元表示，都不合作就一定輸，一定輸，出來投票幹嘛？他反問，這樣講有什麼不對嗎？
記者潘千詩／台北報導
蔡正元表示，他們合作，一定全力支持，不合作選不上啊！蔡說，他已經很努力呼籲各方，不要跟有機會合作的潛在對象互相批評，要製造合作氣氛，沒有合作氣氛、互相說壞話、又搞暴力動作，什麼「砍殺小雞」之類的話，那就沒辦法合作。
蔡說，合作不是為了個人、不是為了哪一個政黨，合作是為了國家，為了全體台灣人，為了全體老百姓免於戰爭的危難，所以必須合作，這是前提不是嗎？這才能完成民主的理想。
蔡正元認為，民主一定要政黨輪替才叫民主，沒有政黨輪替怎叫民主？就像美國總統拜登開民主峰會不邀請新加玻，理由是新加玻沒有政黨輪替；台灣已經有一次政黨輪替，再一次政黨輪，可以檢討以前執政黨的問題，可以做修正調整，這麼好的機會，民意也超過六成支持要政黨輪替，結果要取代民進黨的又分成三個力量。
蔡正元呼籲，是不是大家好好冷靜，大家說和、不要講壞話，國民黨內部就有一些人講壞話，其他黨派好像也以一樣的情形，這階段要儘量好言相勸，製造氣氛，不要都汲汲個人的權位，不是很好嗎？