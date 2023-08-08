全家霜淇淋9元限5天！領包裹1新服務更省時 7-11霜淇淋也買1送1
全家霜淇淋9元活動明起開跑，自8月9日起至13日，網購包裹到全家門市取貨，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券（小白單），同時，全家也針對領包裹推出「預約自取服務」，安排指定時間取貨包鍋，店員可趁空檔查找已預約取貨的包裹，消費者到店後可省去等候店員找包裹時間、快速領取包裹。而7-11霜淇淋整個8月的星期五六日，搭配icash pay支付也推出買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家明（9）日起至13日，還有8月19日至23日，取貨送9元霜淇淋優惠券活動回歸，結帳時應出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單。
同時推出「包裹預約自取」服務，只需開啟會員APP，點選進入「包裹-預約自取」，再透過選擇取貨店舖、取貨時間簡單兩步驟，即可安排往後24小時內指定包裹取貨時間與待取包裹店舖；店員接收預約需求單後，將可趁空檔查找已預約取貨的包裹，消費者到店後可省去等候店員找包裹時間、快速領取包裹，適合下班回家欲順便取貨的上班族，可於下班前預約抵達取貨店舖的時間，即可用最省時的方式取貨。
而7-11霜淇淋8月份也有限時優惠，不僅與寶可夢聯名，推出「皮卡丘冰淇淋杯」、「皮卡丘甜筒紙套」外，一次購買2支夏日芒芒霜淇淋，就加贈皮卡丘限量造型湯匙一支。在8月11日至13日、8月18日至20日、8月25日至27日，只要使用icash pay支付，還可享「霜淇淋買1送1」限定優惠。