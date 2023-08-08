打造產業需求導向的科大！高苑科技大學辦新任校長陳天惠就職儀式

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高苑科技大學董事長林輝政表示，這是高苑科大在台鋼集團資助，解除專案輔導後，正式校長的就職典禮，也正式告別在專輔期間前後總共經歷5位校長異動的動盪局面，他勉勵與會所有教職同仁，雖然台鋼集團注資幫助度過難關，但仍要記取過去教訓，務實面對少子化的大環境，才能讓學校更加蒸蒸日上。
新任校長陳天惠說，感謝台鋼集團在關鍵時刻的入主，才讓高苑科大活了下來，所以才有這個機會舉行就職典禮，他說，台鋼集團在入主高苑科大這兩個多月來，全體教職員工見證了台鋼集團用心辦學的事實，陸續推出愛心助學方案，針對112學年度日四技新生，全部免住宿費，而對於弱勢家庭，包括低收入戶、中低收入戶、身心障礙學生、特殊境遇學生，以及原住民學生，不但免學雜費，而且還給予獎助學金的生活津貼，這些弱勢家庭的補助，完全由台鋼集團下的皇鷹基金會贊助。
至於，一般家庭的學生，則採用國立大學收費標準，學費差額由台鋼集團旗下的企業捐資興學，而在教職員工方面，對於學校的組織再造，更釋出教職員工優退或轉任台鋼集團企業的善意，凡此種種表現出台鋼集團在愛心助學，以及捐資興學，以求學校永續發展，善盡企業社會責任的用心與努力。
陳天惠指出，高苑科大的人才培育，將持續強化融入產業需求本位的專業知識與技能，而台鋼集團就是畢業生未來就業的實踐基地，人才可以為集團所用，學生能夠學用合一，高苑科大給學生的，不只是文憑，更是就業力，而學校要永續經營，必須建立學校特色，至於高苑科技大學未來的發展方向，將設定為數位轉型與永續發展兩個特色，這兩項不但是目前世界潮流，更是政府極力推動的重點政策。