中國官方：洪水仍在多地有隱患　東北防卡努颱風

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據報導，會中研判，需關注海河流域（包含天津、河北、北京）洪水目前正在演進，部分地區洪澇損失比較嚴重。相關部門要求，要持續下大力氣抓好退水期堤防和蓄滯洪區巡查防守，以及受災轉移群眾安置工作。
同時，東北地區松花江南岸、嫩江右岸支流洪水繼續向松花江幹流推進，部分河道水位可能超出警戒線。相關部門要求，要提前預置搶險力量和物資，確保險情第一時間發現並有效處置。
相關部門並針對卡努颱風可能會對東北帶來的影響，要求持續監測。遼寧沿海地區要加強回港避風船舶和近海漁排養殖人員、海上設施運管人員、在建工程施工人員的避險管理。
此外，中國西南、華南地區局部地區近日降雨強度大，相關部門提醒這些地區，要全力做好防範應對工作。
另據報導，中國水利部下午表示，目前受降雨及上游進水影響，黑龍江省嫩江支流庫勒河、牡丹江支流鐵嶺河，陜西渭河支流漆水河、漢江上游酉水河，重慶綦江支流通惠河等11條河流，發生超越警戒線以上的洪水。
中國水利部指出，受降雨影響，預計今明兩天廣西右江，雲南元江、李仙江等河流水位將出現上漲。受幹支流進水影響，松花江支流拉林河將維持超保（超越安全保證）水位。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1120808