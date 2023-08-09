炎夏首選！最對味的「麥香」推新產品 沁涼消暑網掀熱議
提到超商不敗國民飲料，不少民眾都會首推從小喝到大的「麥香」，不僅之前才在網上因為萬年凍漲，獲得網友一致好評，現在又配合炎炎夏日，趁勢推出新口味麥香檸檬紅茶，希望帶給消費者不一樣的沁涼體驗，同樣也在網路上引發熱烈討論，讓很多麥香忠實鐵粉都相當期待。
生活中心/綜合報導
有別於過去大家熟悉的麥香紅茶、奶茶等，這次麥香新口味「檸檬紅茶」，是特嚴選雙產地，瀨戶內與地中海兩種檸檬風味，與不苦澀的果香紅茶，迸出炎夏清爽好滋味，一入口先是感受到沁涼的檸檬香氣，尾韻還有帶有果香味的茶氣湧上，完全是消暑最佳飲品，能一秒趕走夏天煩悶的熱氣。適合與三五好友出遊的學生大快暢飲，也適合從事戶外曝曬作業的辛苦勞工，又或是疲於公事的上班族，以及到處奔波的外送員，都很適合來上一罐麥香檸檬紅茶，趕走暑氣與辛勞。
不少民眾都紛紛嘗鮮新品，因為檸檬紅茶是替夏日酷暑急速降溫的好朋友，不管是大熱天食慾不佳，還是午餐搭配著飲用更開胃，又或是運動後一解熱氣，甚至還有人喜歡在吃著滾燙火鍋時來上一杯，沁涼不甜膩的檸檬紅茶，在各種時刻都能為辛勞的一天再次充滿電。
現在新品7-11也推出限定販售，7/26-8/22嚐鮮價單瓶只要19元，兩瓶35元，買越多越省錢，民眾如果夏日想要喝點冰飲消暑，千萬不能錯過國民飲料全新口味－麥香檸檬紅茶，沁涼又清爽的口感，替大家驅離暑氣，改寫夏日飲料新選擇。