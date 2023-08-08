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最新CPI恐重回2%警戒？民眾物價壓力大　專家悲觀認「通膨仍存」

▲行政院主計總處將於明（9）日公布7月消費者物價指數（CPI），由於颱風與油價上漲因素，外界關切通膨率是否會重回2%警戒線？（圖／擷取自Pixabay）
▲行政院主計總處將於明（9）日公布7月消費者物價指數（CPI），由於颱風與油價上漲因素，外界關切通膨率是否會重回2%警戒線？（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

行政院主計總處將於明（9）日公布7月消費者物價指數（CPI），由於颱風與油價上漲因素，外界關切通膨率是否會重回2%警戒線？中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任今（8）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，儘管6月通膨已降至2%以下，但基期及物價累積因素，使得民眾在感受上，不如數字看起來的樂觀，且由於基本工資調升，人事成本增加，易轉嫁至產品價格，「這是長期存在的問題」，再者，較能反應一地長期物價變化情形的核心CPI還維持在2.5％以上，故台灣通膨憂慮仍存。

根據行政院主計總處資料顯示，6月消費者物價指數年增率為1.75%，為23個月以來，首度低於2%通膨警戒線。官員分析，倘若天候持續穩定，明（9）日即將公佈的7月CPI原則上也不會超過2%，不過會略高於6月通膨率。

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中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任指出，7月份有颱風影響，蔬菜、水果價格波動，另外，國際原油、油價在近幾週皆有上漲的態勢，故與6月相比，7月上漲幅度勢必會增加，但是否會重回2%警戒線，不是這麼容易判斷。

去年6月，是美國通膨最為嚴峻的時期，CPI年增率約為9%，故今年6月美國CPI較低，很大一部份原因是受到「基期」因素影響。

而台灣也同樣碰到類似情形，去年同時期通膨率仍高於3%，今年降至2%警戒線以下，乍看之下國內已無通膨憂慮，但事實上「基期」也是數字下降的因素之一，所以民眾感受到物價的波動，不如數字看起來那樣樂觀。

吳大任表示，如今民眾所感受到的物價壓力，是自疫情爆發後所累積的結果，去年通膨約3%，今年在2%左右，合計感受到的通膨事實上是5％。因此部分與民生商品息息相關的物價漲幅都會比較大，以6月行政院關注的17項重要民生物資為例，漲幅為4.47%，外食費漲幅也仍在4成以上。

另外，由於基本工資調升，人事成本增加，容易轉嫁到產品、服務價格，「這個循環會長期存在」，而工資上升影響主要反映在「核心CPI」數字上。再者，核心CPI因扣除波動性較大的蔬菜水果以及能源價格，故較能反應一地長期物價變化情形。6月核心CPI漲2.61％，超過2%警戒線，「故通膨對台灣總體經濟的影響仍存！」

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