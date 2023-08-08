視獨立參選為首要目標！郭台銘箭在弦上將宣布 2大時機點曝光
鴻海創辦人郭台銘訪美返台後，第一個公開行程就是在今（8）日父親節舉辦新書發表會，但並未選在今日宣布獨立參選。近郭人士指出，獨立參選是首要目標，一定會盡力達成；黨內揣測，下個可能時機點可能是23日出席金門823戰役追思公祭，再來就是9月初至13日登記參選之前。
記者余祥／台北報導
郭台銘訪美返台後，雖沒有在第一個公開行程宣示獨立參選，不過已經是箭在弦上，據了解，郭台銘接下來會持續推動主流名義大聯盟，9日將在屏東成立台灣阿銘屏東之友會，透過組織串連支持者，凝聚動能，17日挺郭派為郭台銘舉辦的主流民意餐會，地點就在台北巨星匯會館，彰化縣長謝典林、前雲林縣長張榮味都是座上賓，也被視為郭參選的起手式。
接下來的參選時機點，黨內揣測，8月23日郭台銘要前往金門追思823砲戰，過去郭台銘也選在金門發表和平宣言，這個地點對和平有重要意義，也緊扣郭台銘的參選目標「台灣要和平」，屆時藍、綠、白要角都可望在金門同台，若郭宣布參選，勢必會吸引所有焦點，若還是沒有在金門宣布，那只剩下9月初到正式登記參選的9月13日之間，可以表態。
黨內人士認為，獨立參選的連署門檻對郭台銘而言並非難事，但必須同時有正副人選一起進行連署，因此現階段最困難的點應該在於副手人選的尋覓，再加上，挺郭的彰化縣議長謝典林已經表態不支持郭獨立參選，支持郭台銘的前提是推動「郭柯配」，若少了地方派系支持，郭台銘要如何獨立完成獨立參選也是另項難題。