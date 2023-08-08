體驗棒球運動訓練的精髓！台電高雄區營業處辦台電棒球Fun電營
台灣電力公司高雄區營業處於今(8)日，在高雄市三民高中，舉辦台電棒球Fun電營活動，有來自高雄、屏東恆春、苗栗竹南、台南安南、永康、東區、雲林斗六、台中太平等地區的400多位國小學童參與，現場活力四射，洋溢著青春陽光的氛圍。
記者黃守作／高雄報導
台電棒球Fun電營活動，是由台電高雄區營業處處長張以諾主持，高雄市政府教育局、運動發展局副局長謝汀嵩，以及金潭國小、中正國小、復興國小等校的棒球隊教練及校長一同到場推廣棒球運動，台電鳳山區營業處處長洪通澤、屏東區營業處處長饒祐禎、高雄區營業處副處長湯惠蓮等人與會，為400多位參與學童加油打氣。
台電高雄區營業處處長張以諾表示，台電長期致力於國家體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根更是不遺餘力，台電棒球Fun電營活動，因疫情已經停辦3年，希望藉此項活動的舉辦，提升國內棒球運動的風氣與實力，讓社會大眾看見台電的用心，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀、團隊合作等良好態度，達到扎根基層體育，並在訓練過程中發現台灣棒壇的未來之光。
張以諾指出，台電透過棒球Fun電營活動，以及關懷列車回饋社會，提供學童接觸棒球運動的機會，帶起學童運動風潮，體驗棒球運動訓練的精髓。