看門道／黃捷加入民進黨　地方人士：對「更上一層樓」有長期利多

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而在2022年，黃捷尋求議員二連霸，聲勢正好的她就拿下該選區最高票連任成功，今年五月底民進黨左楠區立委劉世芳宣布不連任，就一度傳出黃捷會代表民進黨選左楠立委，黃捷是否會加入民進黨的議題就已經發酵，高雄市長陳其邁在當時也證實，和黃捷通話時有特別表達她想加入民進黨，他也非常樂意擔任她的入黨介紹人，一起為台灣、高雄努力，但最後民進黨仍徵召民進黨議員李柏毅出戰左楠。
黃捷已經有全台知名度，為何仍選擇加入民進黨，黃捷在晚間回應指出，因為她相信政治作為志業是很嚴肅的事情。她參與政治的起始，就是為了推動在乎的理念、堅定地實踐價值，而不是兒戲般的在立場上「包牌」。
黃捷說，作為一個三十歲台灣年輕人，用行動加入她所信任的政黨，不是人情壓力、也不是利益交換，而是她捍衛價值的一種方式，更能清晰的闡述她的政治理念，這確實是個有重量的選擇，有包袱、有承擔，但這不會影響服務的初衷，她會帶著政治工作者的責任，繼續追尋民主人權的理想，「未來仍充滿挑戰，我們風雨同行、攜手前進」。
民進黨高雄市黨部主委許智善則指出，民進黨一向是大開大合的政黨，一般人要加入都歡迎，何況黃捷議員相當優秀，也認同民進黨清廉、勤政、愛鄉土的理念，她一直都跟民進黨走得近、配合民進黨的運作，所以對她加入民進黨大家都是樂觀其成，至於下一步會讓黃捷選什麼或擔任其他職位，許智善說，這些目前都沒討論到。
但有高雄地方人士表示，地方一直有傳言黃捷「早晚」會加入民進黨，她個人也說過想加入，但後來就遇到民進黨的metoo事件，入黨這件事才沉寂下來，如今她正式加入民進黨，大家一點都不意外。
過去退出時代力量政治人物，像是立委林昶佐等人，雖然和民進黨合作，大多仍選擇維持無黨身分，已經有名氣的黃捷有什麼必要一定要入黨？該名地方人士表示，從黃捷不排斥參選左楠區立委就看出她對政治有企圖心，也不排斥「更上一層樓」，繼續掛著無黨身分，組織、資源等後續力道有限，不如加入政黨運作，更有長期利多。