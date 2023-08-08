明起限5天！全聯195間門市「蔬菜特價」 北農平價措施回穩菜價
受到連日豪雨、颱風影響，菜價持續飆漲，全聯8月9日起至13日配合北農「蔬菜平價措施」，於195間門市販售特價蔬菜，包括馬鈴薯、蘿蔔、洋蔥、A級杏鮑菇等8種蔬菜都有優惠價。愛買則是開跑中元優惠，8月6日、13日限定，會員單筆滿2000元享9折回饋，最高送元享9折回饋，最高送300元現金抵用券。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯於北農供應195間門市販售，推出多款蔬菜限定優惠，優惠品項包含本土及進口蔬菜約8種品項，像是馬鈴薯（約450g）原價45元、特價39元；履歷胡蘿蔔（約600g）原價38元、特價33元；進口洋蔥（約450g）原價48元、特價39元；進口白蘿蔔（約600g）原價34元、特價28元；A級杏鮑菇（約400g）原價68元、特價58元，總計約有70噸的貨量，提供消費者採購。
全聯配合北農蔬菜平價措施，預計自8月9日開跑至13日，在北農供應的195間全聯門市都能買到。北農供應門市包括台北市全區、新北市板橋區、汐止區門市。
此外，愛買中元節強檔開跑，8月6日、13日兩天限定，Happy GO會員單筆滿2000元享9折回饋，最高送300元現金抵用券，活動期間每會員享有2次回饋。並且即起至8月20日前，限定開賣中元普渡箱，與白沙屯媽、鹿港天后宮和北港武德宮三大知名宮廟合作，每箱999元起，量販店會偕同宮廟於指定的時間舉辦中元贊普法會，法會結束再將供品宅配到府或捐贈給社福團體，免出門就可以完成中元贊普，省時又省力。