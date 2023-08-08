當局急清場！倫敦塗鴉牆現中國標語引爭議　民團集資欲恢復原貌

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由於紅磚巷的塗鴉作品是該地區的一大特色，許多知名藝術家在這裡留下了他們的作品，包括班克西（Banksy）、Shepard Fairey、ROA等；另外藝術家Benzi Brofman紀念已故塗鴉藝術家Myartis Frank的塗鴉作品也在上頭。因此當「中國價值」出現在牆上後，隨即引發眾人撻伐。
有網友表示這是「中國文化輸出」，並批評「強化中國負面印象」。包括英國華人、港人和當地人在內的大批民眾，也在當日到場進行「二次創作」，很快的該面牆就被反中共政權和反中國國家主席習近平的口號給覆蓋過去，有人在上頭加了「中國不自由」，也有人寫上「六四事件」的發生日期。
「yique一鵲」在社群平台Instagram發文表示自己是原塗鴉的創作者，但否認在傳達任何政治訊息，更稱自己在覆蓋塗鴉之前，有先徵求過原作者同意。但他仍遭受排山倒海的威脅以及網路暴力。
而當地的陶爾哈姆萊茨區議會（Tower Hamlets council）隨後前往清除了牆面上的親中、反中塗鴉。當地藝術家希格斯（Russell Shaw Higgs）向《法新社》表示，「我覺得塗鴉太快被覆蓋過去了。昨天非常有意思，因為許多人來到這裡，以反制手法覆蓋原本的塗鴉，這成了貨真價實的文字對話之牆，而這道牆的作用本來就是這樣。」
在塗鴉還沒被清除之前，有一面牆被噴上紅黃藍三色，上面用英文寫出了「白紙革命」（White Paper Revolution），並描繪去年中國青年手持白紙反封控的標誌性一幕。描繪該幅塗鴉是由在英中國留學生及華人組成的團體「China Deviants」（中國反賊，暫譯）。China Deviants成員Gonki表示，希望能以行動表達反共訊息，並告訴當地人，不是所有海外華人和中國留學生，都是小粉紅和「戰狼」。另一名成員「糯米糕」（化名）則表示，在看到「yique一鵲」的作品後，只覺得這個「所謂的藝術」奇醜無比，也勾起在英華人社群的創傷。
China Deviants後續也發布聲明，除了批評「yique一鵲」的行爲引起憤慨和反對外，形容他的表達手法反映了「中國體制中暴戾和荒誕的元素」，也表示計畫進行群眾集資，讓原先的創作復原。