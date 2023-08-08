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中國出生人口直直落　2023年預估低於抗日時期

▲中國出生人口近5年下滑約4成，其中去年為956萬人。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國出生人口近5年下滑約4成，其中去年為956萬人。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者周慧盈北京8日電）中國出生人口近5年下滑約4成，其中去年為956萬人，中國工程院院士、北京大學醫學部主任喬杰預測今年可能再降至700萬至800餘萬之間。這個數字甚至低於八年抗日時期。

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據陸媒第一財經，喬杰8日在一場「2023醫藥創新和科技前沿論壇」表示，當前中國育齡女性生育力堪憂，現象包括育齡女性人數進一步減少、不孕不育率提升以及不良妊娠高發等。

喬杰指出，中國新生兒人口數近5年下滑40%，去年全國出生人口共956萬，「預計2023年出生人口數約為700萬至800多萬」。

這位專家認為，「當前，促進女性生育力，是提高人口生育率的基點所在」，而提高育齡女性生育能力要從基因等領域入手，解決人類胚胎發育異常的不明病因；其次是針對卵成熟、胚胎著床障礙等疾病尋找追根溯源的治療手段，並且建立重塑生育力的臨床體系。

此前也有陸媒刊出今年出生人口不到800萬的觀點，這次是首次由官方專家提出。

公開數據顯示，中國大陸上次出現出生人口不到800萬的數字是八年抗日時期，當時人口基數為4億，目前逾14億人，而且在當時整個戰爭期間，只有1939年不到800萬，其餘年份都在800萬至1000萬之間。

中國官方為因應出生人口下滑的問題，近年陸續放寬生育限制，地方政府也各自提出各種鼓勵生育的措施，但分析指結婚率低才是人口大幅減少的關鍵因素。

中國民政局統計，2022年全國結婚率為5.2%，創下42年來新低；今年第1季共210.7萬對新人登記結婚，年減1.17%。依此趨勢，預測今年結婚率對比2013年峰值將減半。（編輯：楊昇儒）1120808

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