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曾敬驊、張再興專訪／曾打瞌睡夜駕撞聯結車　360度轉翻3圈沒受傷

▲曾敬驊（左）、張再興合演《我的麻吉4個鬼》，曾敬驊透露，大學畢業時開夜車打瞌睡，嚴重撞車但他卻毫髮無傷 。（圖／甲上）
▲曾敬驊（左）、張再興合演《我的麻吉4個鬼》，曾敬驊透露，大學畢業時開夜車打瞌睡，嚴重撞車但他卻毫髮無傷 。（圖／甲上）

記者黃雅琪/台北報導

電影《我的麻吉4個鬼》改編自韓片《開心鬼上身》，主演曾敬驊、張再興接受《NOWnews今日新聞》專訪，曾敬驊透露，2020年大學畢業，他因為執著於隔天一早要宣傳《刻在你心底的名字》，凌晨3點沒睡覺就開夜車上路，行經彰化時打瞌睡撞上聯結車，整台車360度轉翻了3圈，汽車全毀的狀況下他卻毫髮無傷，曾敬驊直言：「人生最接近死亡的一次！」

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▲《我的麻吉4個鬼》專訪，曾敬驊（左）、張再興 。（圖／甲上）
▲曾敬驊（左）、張再興在《我的麻吉4個鬼》裡面情同兄弟 。（圖／甲上）
曾敬驊詮釋「社會邊緣人」阿緯，在片中常有被鬼附身的橋段，演出「鬼大叔」的張再興覺得他模仿自己「梳油頭」的樣子很到位，更稱讚他在片尾哭戲非常敬業，從早拍到晚都都靠自己「真哭」，沒有滴眼藥水。兩人還有一場「互換身分」的秋天游泳戲，旱鴨子張再興要假裝泳將，教本來就會游泳的曾敬驊，張再興笑說：「我拍到人生跑馬燈都出來了！」上岸後彼此都冷到嘴唇發白。

▲曾敬驊（右）、張再興在《我的麻吉4個鬼》中有一場游泳戲。（圖／甲上）
▲曾敬驊（右）、張再興在《我的麻吉4個鬼》中有一場游泳戲，旱鴨子張再興拍到「人生跑馬燈」都浮現。（圖／甲上）
在戲裡與邵雨薇（飾演救護員筱茵）談戀愛，曾敬驊貼在她胸口聽心跳，他回憶拍攝過程：「完全沒有壓力！開拍前我們在隧道裡來回走一直聊天，拍得很順利。」一旁的張再興笑虧：「他有聊進心坎裡啦！」提到邵雨薇男友吳慷仁有沒有來盯場？曾敬驊立刻回：「當然沒有！我雖然不認識慷仁哥，但我滿常看他的專訪，我覺得他不會在意這些東西。」

▲邵雨薇（左）和曾敬驊在《我的麻吉4個鬼》中浪漫談情。（圖／甲上）
▲邵雨薇（左）和曾敬驊在《我的麻吉4個鬼》中浪漫談情，躺胸口聽心跳。（圖／甲上）
張再興補充道，劇組都有做好安全措施，但是曾敬驊在一場「上吊戲」繩子突然斷掉、意外摔落，令他體驗到瀕死的感覺，也覺得有可能是靈異現象。聊到人生中最接近死亡的經驗，曾敬驊坦言，自己個性很「ㄍㄧㄥ」，大學畢業那年，他凌晨3點開車從宜蘭到高雄，載著宿舍裡所有的行李，他說：「隔天早上10點《刻在你心底的名字》要宣傳，我沒睡覺就上路，我那時候把宣傳看得超重，只是一個QA，其實我來不及的話，真的打電話講一下，沒關係。」

▲曾敬驊大學畢業時曾遇嚴重車禍事件。（圖／翻攝自曾敬驊Instagram）
▲曾敬驊大學畢業時曾遇嚴重車禍事件。（圖／翻攝自曾敬驊Instagram）
頂著濃濃的睡意，曾敬驊繼續開著夜車：「開到彰化，我真的沒辦法頭就下去了！撞到一台聯結車，整台車360度轉翻了3圈，我看行車記錄器才知道；副駕駛座位是凹下去的、車頭扁掉、安全氣囊爆開，我整個四腳朝天，汽油味很重，我用衝的衝到分隔島上面。」發生嚴重的車禍卻毫髮無傷，曾敬驊提到，事後有和姊姊去向當初安的車神道謝。他現在開車只要有睡意，就會立刻下交流道在路邊小歇一下，避免釀禍。《我的麻吉4個鬼》8月18日全台上映。

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