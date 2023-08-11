曾敬驊、張再興專訪／曾打瞌睡夜駕撞聯結車　360度轉翻3圈沒受傷

我是廣告 請繼續往下閱讀
在戲裡與邵雨薇（飾演救護員筱茵）談戀愛，曾敬驊貼在她胸口聽心跳，他回憶拍攝過程：「完全沒有壓力！開拍前我們在隧道裡來回走一直聊天，拍得很順利。」一旁的張再興笑虧：「他有聊進心坎裡啦！」提到邵雨薇男友吳慷仁有沒有來盯場？曾敬驊立刻回：「當然沒有！我雖然不認識慷仁哥，但我滿常看他的專訪，我覺得他不會在意這些東西。」
張再興補充道，劇組都有做好安全措施，但是曾敬驊在一場「上吊戲」繩子突然斷掉、意外摔落，令他體驗到瀕死的感覺，也覺得有可能是靈異現象。聊到人生中最接近死亡的經驗，曾敬驊坦言，自己個性很「ㄍㄧㄥ」，大學畢業那年，他凌晨3點開車從宜蘭到高雄，載著宿舍裡所有的行李，他說：「隔天早上10點《刻在你心底的名字》要宣傳，我沒睡覺就上路，我那時候把宣傳看得超重，只是一個QA，其實我來不及的話，真的打電話講一下，沒關係。」
頂著濃濃的睡意，曾敬驊繼續開著夜車：「開到彰化，我真的沒辦法頭就下去了！撞到一台聯結車，整台車360度轉翻了3圈，我看行車記錄器才知道；副駕駛座位是凹下去的、車頭扁掉、安全氣囊爆開，我整個四腳朝天，汽油味很重，我用衝的衝到分隔島上面。」發生嚴重的車禍卻毫髮無傷，曾敬驊提到，事後有和姊姊去向當初安的車神道謝。他現在開車只要有睡意，就會立刻下交流道在路邊小歇一下，避免釀禍。《我的麻吉4個鬼》8月18日全台上映。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。