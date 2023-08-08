挑戰32元？台幣爆量重貶收31.81元貶0.44% 但日圓、韓元貶更凶
美國聯準會（Fed）官員放「鷹」推升市場對9月持續升息的預期，美元指數反彈，亞洲主要貨幣兌美元齊貶，加上台股也大跌118點，外資賣超台股新台幣192.99億元，新台幣兌美元今（8）日爆量重貶，並失守31.8元，終場收31.81元、重貶1.4角，再創近9個月新低，台北及元太合計成交量達21.125億美元。不過，新台幣兌美元單日貶幅0.44%僅排第三，韓元及日圓貶更凶。
記者顏真真／台北報導
今日台北股、匯市同步下挫，在外資熱錢持續出走之下，台股今日跌118點，失守萬七大關，大盤指數收在16877點，而新台幣升值也僅一日行情，今日開低走低，上午就貶破31.7元，午後貶勢進一步擴大，再失守31.8元關卡，一度下探31.819元，市場預期接下來可能回測32元整數大關，就看市場「老大」會不會出來阻貶。
不過，若與其他主要非美貨幣相較，根據央行提供的數據，以台北外匯市場今日下午4點收盤的匯率來看，新台幣兌美元單日貶幅0.44%排名第三，韓元及日圓貶更凶，其中韓元兌美元貶值了0.72%居冠，再來是日圓貶值了0.67%。而新加坡幣則貶值了0.39%，人民幣貶幅也有0.29%，歐元貶值0.15%，越南盾也貶值了0.09%。