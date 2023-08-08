郭台銘當爸47年！泛黃舊照抱著他 自稱「郭爸爸」有責任回饋社會
今（8）日適逢父親節，鴻海創辦人郭台銘舉辦《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，會中郭台銘的14歲女兒妞妞和郭曉玲，擔任「神秘嘉賓」驚喜現身，讓郭台銘真情落淚；稍後郭台銘也在IG上分享，自己47年前抱著大兒子郭守正的照片，郭台銘說，自己當爸爸也已經47年了，謝謝年輕朋友們願意叫他一聲「郭爸爸」，這是很大的肯定與榮譽，同時也讓他感受到自己有更多的責任要來回饋社會。
記者孫唯容／綜合報導
郭台銘今天下午偕同妻子曾馨瑩，在台北誠品信義店舉行《郭爸爸寫給年輕人的30則備忘錄》新書發表會，生命中的2位前世情人女兒郭曉玲、妞妞，則作為神秘嘉賓登場，據了解，現場早早聚集超過約30名以上民眾排隊等待進場，其中更不乏多名年輕人，統計到場人數約150人。
活動結束後，郭台銘在社交媒體instagram上分享一張，自己年輕時抱著大兒子郭守正的照片，郭台銘說，今天是他的新書發表會，知道很多年輕朋友們喜歡對他開玩笑，稱呼他為「郭爸爸」，因此新書名就取為《郭爸爸給年輕人的30個備忘錄》。
郭台銘感慨表示，自己當爸爸也已經47年了，希望台灣的年輕人能夠在平安、快樂、和平的環境下成長，一直是他的心願，謝謝年輕朋友們願意喚我一聲「郭爸爸」，這對他來說是很大的肯定與榮譽，也讓他感受到自己也更多的責任要來回饋社會，祝福全天下的爸爸們父親節快樂。