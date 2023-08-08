俄羅斯不演了「沒收大選」讓蒲亭連任？克里姆林宮否認：錯誤引用
克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前接受訪問時表示，蒲亭（Vladimir Putin）將在2024年的俄羅斯總統大選中獲得90%的選票，因此理論上沒有必要舉行總統大選。一番話引發外媒關注，克里姆林宮隨即澄清，並沒有要取消大選，佩斯科夫的意思被誤解與錯誤引用。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《紐約時報》報導，佩斯科夫在接受記者訪問時表示，「俄羅斯的選舉不是真正的民主，而是代價高昂的官僚主義，蒲亭將在2024年的大選中以90％的得票率連任」，一番話被解讀為俄羅斯要取消大選。
不過，佩斯科夫隨後澄清表示，自己那番話的意思是，他認為蒲亭擁有壓倒性的民意支持，俄羅斯民眾無比團結，從節省成本的角度來看，「理論上」甚至不需要舉辦選舉，因為蒲亭毫無疑問將會連任成功。
佩斯科夫強調，這只是他個人對於選舉的看法，並非俄羅斯決定取消大選，蒲亭已經決定大選將舉行，因為這是民主所要求的。佩斯科夫還批評，這報導是美國記者又一次誤解和錯誤引用的案例。
在同場訪問中，佩斯科夫也提到了俄烏戰爭，他表示「目前沒有理由達成和談協議」，在可預見的未來戰爭仍將持續。佩斯科夫說俄羅斯不尋求吞併更多領土，「只是想控制我們憲法所擁有的土地」。俄羅斯佔領烏東地區後，已經將佔領區的土地納入俄羅斯憲法管轄。