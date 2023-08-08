台日一緒に！「TAIWAN PLUS」台灣文化祭又來啦　9月東京強勢回歸

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謝長廷致詞時表示，「TAIWAN PLUS」去年活動創下20萬參與人次，雖然台日沒有正式建交，但是長期友情緊密，疫情期間，台日捐贈日本口罩，日本則捐贈台灣疫苗，彼此像兄弟一樣緊密，他認為鄰國就應該如此，台日一起維護和平度過每一天。
佐藤啓特別繫上活動主視覺的橘色系領帶出席會場，他表示，台日一直是朋友、夥伴，困難的時候彼此幫助，希望更多日本人更加喜歡台灣，他會盡力宣傳這個活動，並鼓勵日人到台灣觀光、留學、工作，讓訪台人數更增加。
趙天麟說，疫情以來，台日關係都有很嚴重的「台灣loss」與「日本loss」，意旨非常的想念對方、想念對方的美食、美景與好朋友，未來不管在美食、運動、文化等各領域，相信台日的友誼會越來越好。
李介修說，誠品期待成為台日文創產業的平台，很高興今年擔任TAIWAN PLUS的共同主辦。
文化總會秘書長李厚慶表示，台灣與日本一直是共享民主、自由，文化交流頻繁的好朋友，文總從2018年起舉辦TAIWAN PLUS，把台灣美食、音樂和文化帶來日本，雖然曾因疫情暫停兩年，但台日的支持從未中斷，相互捐贈疫苗和口罩，疫情反而讓彼此更加緊密，他也謝謝日本人對台灣的喜歡。
李厚慶宣布，今年第四屆TAIWAN PLUS以「台日一緒に」（台日一起）為主題，代表雙方更為緊密，台日共好、共創，今年除集結超過100個台灣知名品牌，包含國民三明治洪瑞珍、在巴黎開快閃店的蜷尾家、小島裡工作室、春池玻璃等，更新增伴手禮特展，把賣到缺貨的陳耀訓蛋黃酥，以及雪花齋、菓實日等十大必買伴手禮帶去日本。
李厚慶介紹，「TAIWAN PLUS」主視覺中的「T」是Taiwan也是Tokyo，響應活動主題「台日一緒に」，本次活動結合台灣與日本文化能量，推出「台日共創」的串連活動與攤位，包含Bistro NOHGA將與農委會、台酒合作推出美味的台灣魚套餐，用台灣的龍膽石斑、台酒威士忌入菜，向日本分享最生猛的台灣味；還有設計界備受矚目的台日兩位插畫家「FRIENDSHIP CHALKBOY x WHOSMiNG」將共同出攤，在現場帶來雙人似顏繪活動，台日共創迸出新火花。
「TAIWAN PLUS 2023 台日一緒に」不只透過飲食、品牌、設計，也要以音樂跟日本介紹台灣豐沛的文化。李厚慶說，今年的音樂演出以「海島好朋友」為主題，濃縮台灣多元語言、曲風，多組藝人包括客語創作歌手黃子軒、推廣排灣族音樂品牌「Nanguaq那屋瓦」旗下的三位歌手Kivi、曾妮及真愛、台語金曲歌王許富凱，以及「Happy Rock」的旺福、與日本有深厚連結的龐克搖滾樂團滅火器，還有擅長多元曲風的才女薛詒丹、台語搖滾樂團拍謝少年、台灣獨立樂團海豚刑警。
另外，繼2022年共同推廣台灣文化能量，文總也持續與東京誠品生活日本橋合作，拓展包括市集、座談和展覽的第二主場，9月1日至10月2日將於「COREDO室町Terrace大屋根廣場」及「誠品生活日本橋」推出主題特展、文化講座、電影欣賞等逾30場藝文交流活動。
9月16日至9月17日週末兩日更盛大舉辦「台日工藝主題特展」、「文化體驗市集」，除能品嚐烏魚子、鹽酥雞、芒果冰等台味美食、還可體驗台式復古童玩與沉浸式體驗裝置，讓人彷彿瞬間置身大稻埕、阿里山、九份、馬祖；10月起更推出文化旅遊，跟著旅台日本作家栖來光、片倉佳史一同深度遊台！