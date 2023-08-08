慘！低薪又通膨 人生「第一桶金」不再是100萬、加倍才夠用
第一桶金究竟是多少？一般來說100萬被認為是「第一桶金」財務目標，然而，近幾年台灣物價成長速度令人跌破眼鏡，如今的100萬換算30幾年前竟是「200萬」，也就是說，現在的一桶金在過去可存到2桶金。
記者鄭妤安／台北報導
近幾年，全球各大經濟體因疫情影響，加上俄烏戰爭，全球政經局勢動盪，通膨怪獸儼然失控，國內物價連20個月超過2%警戒線，好不容易於今年6月時，CPI年增率降至2%以下，但基期及物價累積因素，使得民眾在感受上，不如數字看起來的樂觀，再者，較能反應一地長期物價變化情形的「核心CPI」還維持在2.5％以上，部分專家認為「台灣通膨憂慮仍存」。
「物價」是一般老百姓最關心的民生議題，這幾年在國際情勢動盪下，台灣人真的變窮了嗎？透過「台北市物價指數漲跌及購買力換算平台」驚人發現，台灣物價成長速度令人跌破眼鏡。
一般來說100萬被認為是「第一桶金」財務目標，而民國77年的100萬經過30餘年的通貨膨脹，換算下來，竟等於現在的200萬，也就是說「錢縮水了一半」，30幾年後，要多花1倍的錢才能買到相當價格的東西。現在存到所謂的100萬第一桶金，在當年其實才只有「半桶」而已。
中央大學台灣經濟研究中心執行長吳大任接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，現在的年輕人同時要面臨低薪與通膨壓力，能存下來的錢少之又少，因此量入為出、調整消費結構至關重要，無論設定的第一桶金是20萬、50萬，還是100萬，對於現在的年輕家庭來說，如今的大環境要能存到第一桶金實屬不易，故更不能輕易嘗試高風險投資。