未來少女／HUR重返選秀戰場！C.Holly淚訴想要有舞台感動老闆

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HUR以學姐身分組成緋紅魅影，重返選秀節目《未來少女》，有人感到質疑，有人拍手叫好，其他經紀公司的老闆私下也說，HUR的加入非常好，既能增加節目討論度，也為後輩立出女團高規格標準，讓大家起而效之，展現在舞台上享受表演與比賽是兩件不同的事。
斐立普則以平常心看待，把《未來少女》當作賽制有趣，吸引粉絲的打歌節目，既然沒有淘汰和選出最後總冠軍，成員無須內心忐忑，只須拿出最好的表現即可，主要目的是宣傳歌曲，「我們添加了新成員，要把這幾年的發展、差異性展現給大家看，這是個兩面刃，我們可能表現不好被質疑，但也可以把我們這2、3年努力換取的成果、經驗值，讓大家都看得到」。
緋紅魅影的定位是歐美風，斐立普認為舞曲聽的是體感、旋律開心快樂，歌詞未必要深入細膩，敢做敢言略帶侵略性的氛圍，就是年輕人喜歡的音樂，「我把最好的表演呈現給大家，不想把心態當作比賽，畢竟不是拿了冠軍就會紅，而是妳做了一個很棒的表演，讓觀眾喜歡上我們，重點不是贏得比賽，而是贏得人心」。
「不要活在舒適圈，我們一定要變更強，發掘自己欠缺什麼，當大家都在進步，我們面臨到更大的挑戰跟壓力，這是很棒的良性競爭。」
粉絲對此提出很多想法，也有人問為何還要來比賽，怎麼不推去接更多商演？斐立普略帶無奈地說，商演不是用推的，必須有主辦單位邀約才有的，而且並非每個舞台都適合表演，如果燈光音響、視訊設備、舞台不夠好，對女團來說反而不是加分，不如在有質感的舞台上好好表演。
站在鎂光燈下接受群眾檢視，他認為這對HUR是很棒的良性競爭，希望團員不要因為在台灣是比較高規格的女團，就安逸地活在舒適圈裡，不用去跟別人比較，而是要藉由比賽慢慢進化到2.0的階段，去觀察其他經紀公司的新人、作品，「我們一定要變更強，發掘自己往外發展的話還欠缺什麼，我們在《未來少女》前面成績很好，大家也都在進步，到第3、4集後面大家都卯起來不能輸，我們也面臨到更大的挑戰跟壓力，這是很棒的良性競爭」。
「從《菱格世代DD52》、《原子少年》到《未來少女》，我稱之為台灣偶像產業再次起飛的時代，我樂見其成且希望能參與一切。」
緋紅魅影跟其他女團相較下年齡層比較高，28歲的利善榛穿起制服跳群舞，顯得相當羞澀，團員也會拿年紀互相開玩笑，斐立普覺得善榛很勇敢，當旁人針對她的年紀當話題時，她態度坦蕩地聊這件事，反而感覺比較舒服，「誰說28歲不能唱跳，現在蔡依林幾歲了？這一定要有自信，我非常認同她的狀態，會一直鼓勵她不要擔心」，這次新加入的團員裡也有15歲的香蘭，大家同框毫無違和感，斐立普認為只要包裝、人設下功夫，其實看不出差異，這就是專業團隊很厲害的一個點。
被問到如何看待這幾年的選秀節目，斐立普非常樂觀，開心地說：「從《菱格世代DD52》、《原子少年》到《未來少女》，這是好的開始，我稱之為台灣偶像產業再次起飛的時代，我樂見其成且希望能參與一切，看見這個黃金時代誕生，我們在一個這麼自由的平台下，應該好好珍惜發展內容，讓其他地區能看到，節目成功就會創造更多賺錢的藝人、經紀公司，會有更多企業加入，進化到2.0、3.0，我是樂觀其成。」
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