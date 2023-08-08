賴清德最強的後盾 高雄市信賴台灣姐妹會將於11月19日成立
高雄市信賴台灣姐妹會第一次籌備會議今(8)日下午召開。籌備會由立法委員劉世芳主持，會中並公推朱阿英女士擔任總顧問，陳辜美貴女士擔任榮譽總理事長，以及百立文教基金會的邱李真守董事長、高雄市女性領袖交流協會理事長高素珍擔任共同召集人。與會人士熱烈討論後，訂出總統勝選、立委八席全上及政黨票衝高三大目標，展現團結一心，為明年1月13日選戰勝選展現強烈意志。
記者郭凱杰／高雄報導
今天的籌備會除中央黨部性平部李晏榕主任特別南下參加。高雄在地的女性議員，包括議長康裕成議員、李喬如議員、黃秋媖議員、李雅慧議員、湯詠瑜議員、黃飛鳳議員、陳慧文議員、黃捷議員、李雨庭議員、高雄重要的婦女社團領袖等皆踴躍出席。
劉世芳表示，民進黨主席賴清德出席全國信賴台灣姊妹會時有承諾，一定會盡最大的力量，讓台灣每一個女性都能夠有尊嚴地追求自己想要的生活。而針對社會關注的性騷議題，賴清德也採取高標準的零容忍立場，嚴謹的處理性平事件，除進行黨內革新，希望建立性別友善的環境外，立法院也完成性平三法的修法，打造有效、友善、可信賴的性騷防治制度。
另外，會中也定下將在11月19日於林皇宮召開姐妹會成立大會。召集人邱李真守表示，各個領域都有優秀的女力，透過姐妹會，大家一起集結姐妹朋友，成為副總統賴清德最強的後盾。也希望大家都能走出舒適圈，全力幫賴清德總統、各區立委候選人及民進黨宣傳拉票，做伙努力，全力為達成三大目標衝刺。