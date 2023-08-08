啟動智慧觀光拼經濟 澎湖觀光圈發行e票通電子票券

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澎湖觀光圈透過國內市佔率排名第一的禮券管理系統墨攻科技發行「e票通電子票券」，已在MOMO、蝦皮、Pchome、LINE禮物等29個知名平台之線上通路上架販售，旅客到澎湖旅遊，食宿遊購行的店家都可使用。「澎湖e票通電子票券」可貫穿OMO的消費界線，整合線上線下全通路、讓購物體驗更流暢、拓展消費金流循環，導入更多遊客至澎湖旅遊消費。
澎管處指出，消費者購買後只要至e票通特約商店出示條碼或核銷碼，或於潮澎遊產品行程預購數位平台上即可如同現金抵用，來澎湖旅遊除了訂船票機票外，e票通一定要買起來，它是澎湖觀光旅遊最好用的通用票券。
為了讓遊客以最優惠的價格在暑假暢遊美麗海灘的澎湖珍珠群島、大啖尙青的澎湖海鮮、購買各式在地伴手禮、入住特色民宿，e票通特別舉辦促銷樂活動，即日起至112年8月31日，購買澎湖觀光圈e票通電子票券200元面額，促銷價格只要150元，使用不限張數，全台限量1,000張。購買連結如下：https://activity.penghu-nsa.gov.tw/。
此外，為推廣澎湖之食宿遊購行，澎湖觀光圈今天起至8月10日在南港軟體園區一期–樂活空間舉辦「澎湖尙青-潮澎遊，南軟快閃店」行銷展售會。 此次共有十家澎湖知名品牌參加澎湖尙青「潮澎遊」南軟快閃店，包括澎湖伯、海口峰水產行、天和鮮物、宏裕行、瑪咖朵雲朵披薩、海鳥愛吃特產、博藤海洋生技、潮澎湖仙人掌酒、黑妞黑糖糕、鄧爸麥酒DB Brewery等，現場除了可以購買到澎湖最新鮮的漁獲海產外，另有XO醬、花枝類製品、海鮮Pizza、小魚乾、海島限定水果氣泡酒、精釀啤酒、蚵殼擴香製品等，各式在地特色伴手禮及嚴選美食，要讓你滿載而歸。
快閃期間同時舉辦「好康嗨起來」活動，現場透過「潮澎遊產品行程預購平台」下單，每單滿千元贈送潮澎遊精緻背包1個(每天限量50個)；當天現場累積消費滿2,000元即可參加山海戀(澎湖Love嘉義)四天三夜「隨性自由行」遊程抽獎(價值6,600元)，每天抽出一名，共三名。